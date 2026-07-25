LeBron James hace hueco a Hezonja en una franquicia de la NBA

Este viernes se conocía uno de los bombazos del año en la NBA. LeBron James fichaba por los Philadelphia Sixers después de varios meses de culebrón por su salida de Los Angeles Lakers e indirectamente despejaba algunas vías para otro jugador cuyo verano está siendo convulso: Mario Hezonja. Tras comunicar al Real Madrid su intención de irse mediante el ingreso de su cláusula exclusiva para Estados Unidos, el asunto se enquistó por el tiempo y la forma en que el croata y su agente efectuaron el pago al club blanco.

Finalmente, todo apunta a que Hezonja se habría salido con la suya y, al menos, tendrá un contrato en la NBA. En este periódico venimos contando que, pese a ser su gran objetivo volver a Estados Unidos para jugar allí, no ve con malos ojos que le rescindan para poder militar en otro club de la Euroliga que no sea el Real Madrid, concretamente el Dubai Basketball.

Varios medios estadounidenses han deslizado que la NBA prohibiría a Hezonja esta opción, pero hasta octubre quedan muchos capítulos que contar de esta saga… El caso es que el reputado periodista Shams Charania ha indicado dos posibles destinos para el alero croata. Uno de ellos dependía de LeBron y, al recalar en los Sixers, finalmente sí tendrá espacio para el ex madridista.

La ESPN también habla de los Golden State Warriors de Stephen Curry como alternativa para Hezonja, que pagó al Real Madrid el millón de dólares de su cláusula (de esa cantidad, él sólo podía abonar 850.000). Todo este culebrón ha estado inmerso en un mar de dudas desde que el pasado lunes a última hora el periodista Chema de Lucas daba a conocer que efectivamente Hezonja había decidido marcharse.

Otro verano de culebrón con Hezonja

Su entorno tampoco lo ha puesto fácil. Y, concretamente, su agente, Misko Raznatovic, escribió un mensaje en sus redes sociales refiriéndose a Hezonja: «La República de Dubrovnik y sus habitantes siempre han sido conocidos por su mentalidad comercial. Han pasado los siglos, las cosas han cambiado, y ahora esa mentalidad de alguna manera se ha convertido en caballeresca, ecuestre…»