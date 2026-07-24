Bombazo: LeBron James ficha por los Philadelphia Sixers para las próximas dos temporadas

LeBron James ha tomado una decisión sobre su futuro como jugador de baloncesto y acaba de firmar para las próximas dos temporadas por los Philadelphia Sixers. El movimiento es una sorpresa mayúscula en la carrera del alero, quien a sus 41 años buscará en el equipo de Pensilvania el que sería su quinto anillo de campeón de la NBA.

El jugador comunicó a principios de verano a Los Angeles Lakers que abandonaba su proyecto convirtiéndose en agente libre. Tras varias semanas de decisiones, finalmente LeBron James ha quedado seducida por la de Philadelphia en la que será la cuarta franquicia en su carrera deportiva tras los mencionados Lakers, los Miami Heat y los Cleveland Cavaliers.

LeBron James unirá su talento al del MVP de la NBA en 2023 Joel Embiid y a una serie de jugadores All-Star como Tyrese Maxey y Jaylen Brown. Philadelphia Sixers es una franquicia que lleva sin ganar un título de campeón de la NBA desde 1983 por lo que el reto es mayúsculo.

A lo largo de su carrera, James ha sumado dos anillos con los Miami Heat (2012 y 2013), uno con los Cleveland Cavaliers (2018) y Los Angeles Lakers (2020). El alero espera poder unirse al club de los cinco anillos donde aparecen otras leyendas como Kobe Bryant.