Uno de los yates más lujosos del mundo llega a Mallorca: su dueño es propietario de un equipo de la Premier League y cuesta 330 millones de euros
La embarcación, de 122 metros de eslora, navega en aguas de la Colònia de Sant Jordi y acapara la mirada de todo el mundo
Uno de los jets privados más grandes del mundo, vinculado a la familia real de Qatar, aterriza en el aeropuerto de Mallorca con gran expectación
Mallorca no falla a su cita estival. La isla balear vuelve a consolidarse un verano más como el refugio predilecto de las personalidades más poderosas del planeta para disfrutar de un verano tan caluroso como exclusivo. Sin embargo, la temporada actual ha alcanzado cotas inéditas de expectación mundial.
El histórico eclipse solar vivido este pasado miércoles 12 de agosto ha actuado como un auténtico imán para la élite internacional, redoblando la presencia de celebridades, grandes empresarios y distinguidas familias reales que no han querido perderse el espectáculo natural desde un enclave privilegiado.
Tras el desfile de altos VIPs, entre los que destacan los miembros de la familia real de Qatar y de la casa real de Dubái, el último en sumarse a esta cumbre de opulencia ha sido el multimillonario paquistaní-estadounidense Shahid Khan. Reconocido internacionalmente por ser el propietario del Fulham FC de la Premier League inglesa y de los Jacksonville Jaguars de la NFL, el magnate acumula una fortuna que supera los 13.000 millones de dólares y ha fijado su punto de mira en el Mediterráneo.
Como no podía ser de otra manera, la estancia de Khan en la isla balear viene acompañada de una buena dosis de lujo, ostentación y glamour desbordante. El empresario se encuentra embarcado a bordo del impresionante superyate Kismet, una joya flotante de 122 metros de eslora que está acaparando de forma absoluta todas las miradas a lo largo del litoral.
En concreto, esta imponente embarcación se encuentra fondeada en las cristalinas aguas de la Colònia de Sant Jordi, muy cerca de la emblemática isla de Cabrera, convirtiendo la zona en el epicentro de la curiosidad mediática.
Construido por el prestigioso astillero alemán Lürssen y entregado de manera reciente en 2024, el Kismet está considerado uno de los máximos exponentes de la navegación privada de gran lujo en todo el mundo. Con un coste total de 330 millones de euros, su presencia no ha pasado inadvertida ni para los más entusiastas aficionados a la náutica ni para los multitudinarios curiosos que intentan avistarlo tanto desde la orilla de la costa como a bordo de sus propias embarcaciones privadas.
La majestuosa e imponente silueta del yate domina el horizonte marino desde la distancia. Con sus incomparables características y su diseño de vanguardia, la nave se ha erigido como una de las grandes e indiscutibles protagonistas de la presente temporada náutica en Mallorca. Un despliegue de poderío que vuelve a dejar claro el inagotable atractivo que el Mediterráneo ejerce sobre los propietarios y operadores de los mayores superyates del planeta.