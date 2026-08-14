Los hoteleros constatan que el eclipse mostró a Mallorca «como un destino preparado, organizado y capaz de gestionar»

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha celebrado que el eclipse solar total de este miércoles transcurriera con «seguridad, normalidad y sin incidencias reseñables» en las principales zonas turísticas.

La patronal ha recogido las valoraciones de las asociaciones de municipios como Alcúdia, Can Picafort, Playa de Muro, Palmanova-Magaluf, Pollença, Andratx, la Serra de Tramuntana, Cala Millor, Cala d’Or, Palma y Colònia de Sant Jordi.

Todos ellos, según ha indicado la FEHM en un comunicado, han coincidido en señalar que el desarrollo de la jornada fue «ordenado» incluso en aquellos puntos con elevada afluencia de personas.

La planificación previa, los dispositivos establecidos y el comportamiento responsable de todas las personas que disfrutaron del eclipse fueron algunas de las cuestiones que, a su parecer, contribuyeron a que la jornada se desarrollara con «seguridad y normalidad».

Para la FEHM, uno de los principales resultados del trabajo realizado durante estos meses ha sido que el canal de información entre las administraciones y los establecimientos haya funcionado para seguir las indicaciones oficiales y las medidas de seguridad y movilidad.

Esta información ha permitido que los hoteles conocieran con antelación las recomendaciones, pudieran trasladarlas a trabajadores y clientes y organizaran su operativa de acuerdo con las indicaciones establecidas para cada zona.

La patronal ha trasladado su agradecimiento su labor a las administraciones, cuerpos y fuerzas de seguridad, policías locales, servicios de emergencias, bomberos y al conjunto de profesionales y efectivos movilizados.

Entre todos, ha zanjado la FEHM, se proyectó una imagen de Mallorca «como un destino preparado, organizado y capaz de gestionar adecuadamente un acontecimiento de estas características».

Por su parte, el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha celebrado el buen funcionamiento del operativo con motivo del eclipse y ha agradecido la labor de todos los profesionales que participaron, tanto de forma directa como indirecta, y el comportamiento de la ciudadanía.

«El éxito es de la sociedad balear en su conjunto», ha destacado en una rueda de prensa para hacer balance del dispositivo Eclipbal, desplegado con motivo del eclipse en el que participaron más de 2.100 efectivos.

También ha puesto en valor la actuación de la población, resaltando que «el éxito es de la sociedad balear en su conjunto» y que la ciudadanía, tanto residentes como visitantes, «ha estado a la altura de la situación».

Así, ha resaltado que la movilidad fue «buena» y los flujos de tránsito funcionario bien tanto en la llegada de la población a los puntos de observación como en el regreso. «Eso no quiere decir que no hubiera atascos», ha puntualizado.

Gárriz ha subrayado el «buen funcionamiento» de los planes de emergencia de los municipios y de los planes de movilidad que, ha dicho, «se han ajustado muy bien a la realidad» de la jornada. «Estamos muy satisfechos con el procedimiento y la metodología», ha resumido.

Igualmente, ha defendido las medidas y restricciones adoptadas por el Govern para garantizar la seguridad. «Sin todo este trabajo no podemos saber que hubiera pasado. Lo que está claro es que haciendo todo lo que hemos hecho tenemos este resultado», ha agregado.