Cristiano Ronaldo, 41 años, sobre su alimentación: «Por las mañanas desayuno café con huevos y aguacate»

Cristiano Ronaldo (Funchal, Madeira, 5 de febrero de 1985) es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y también está considerado como uno de los más grandes deportistas que jamás han existido. A sus 41 años, la leyenda del Real Madrid sigue cumpliendo con sus estadísticas goleadoras en la máxima élite camino del récord histórico de los 1.000 goles en toda su carrera. El futbolista, pese a su edad, sigue haciendo historia por haber cuidado al máximo durante su carrera su condición física. Y aquí es vital la mezcla entre preparación, alimentación, recuperación y descanso.

Cristiano Ronaldo es un adelantado a su tiempo en lo que respecta al cuidado del físico y ahora, pasados los 40 años, está recogiendo los frutos de haberse cuidado al milímetro durante su trayectoria como futbolista. Lo que ahora hacen muchos jóvenes lo empezó la leyenda portuguesa cuando el resto de sus compañeros se permitían más desmanes relacionados con la comida, bebida y poco descanso. El luso siempre hizo una oda a la buena alimentación, cuidado físico, recuperación y descanso, y esa disciplina ha quedado instaurada en Valdebebas.

Los secretos de Cristiano sobre su alimentación

En muchas ocasiones, Cristiano Ronaldo también se ha pronunciado sobre sus hábitos de alimentación que le han permitido tener una edad biológica inferior a los 41 años, según ha manifestado en muchas ocasiones. Y es que la dieta de Cristiano Ronaldo se basa en los siguientes mandamientos, que son de obligado cumplimiento: la consumición de alimentos frescos, orgánicos y naturales donde se priorizan las proteínas magras. En el día a día también están prohibidos los azúcares, bebidas carbonatadas y, por supuesto, los ultraprocesados.

El diario The Sun recoge las declaraciones del ex chef de Cristiano Ronaldo, el italiano Giorgio Barone, en las que informa sobre el plan que suele seguir el que muchos consideran como el mejor futbolista de todos los tiempos. Por ejemplo, su desayuno suele estar compuesto por «café con huevos y aguacate», mientras que en las comidas no pueden faltar «carne o pescado con verduras», algo que suele repetir por las noches a la hora de la cena. Todas estas comidas las suele hacer sin la presencia de lácteos o la presencia de harina en pan o pasta.

«Yo no hago dieta, porque la palabra dieta para mí, que viene del latín y quiere decir rutina, para mí es tener buenas rutinas. Yo tengo buenas rutinas. Si hoy nos apetece tomar una hamburguesa con patatas fritas, no pasa nada, pero sé que no voy a hacerlo todos los días. Es la rutina», confesó Cristiano Ronaldo hace unos meses en una entrevista concedida a Edu Aguirre en el programa Los amigos de Edu.

«No me cuesta saltármela porque yo hago las cosas bien. Hay un factor psicológico que te ayuda también: ‘decir, déjame estar libre un poco y comer algo que me gusta’», confesó la leyenda portuguesa sobre los momentos en los que se salta estas rutinas. «Estamos hablando de una vez por semana comiendo comida mala, que no es mala tampoco. Ahora, no lo voy a hacer todos los días», confesó. «Lo quemo por la vida normal y el cuerpo es sabio también», afirmó durante su intervención un Cristiano Ronaldo que sigue manteniendo una forma impoluta a pocos meses de cumplir los 42 años.