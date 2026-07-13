La rutina de Cristiano Ronaldo (41 años) para estar en forma: «Hago seis comidas al día y sigo una dieta alta en proteínas, carbohidratos integrales, frutas y verduras»

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue demostrando que la edad no tiene por qué ser un límite. El delantero portugués continúa compitiendo al máximo nivel y agrandando una trayectoria que ya es histórica. Después de convertirse en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Mundiales y en el único que ha marcado en todos ellos, el capitán de Portugal mantiene un físico que sigue sorprendiendo.

Gran parte de ese mérito está en el trabajo diario. Además de entrenar con una exigencia máxima, el jugador del Al-Nassr cuida al detalle aspectos como el descanso y la alimentación. El propio Cristiano ha explicado en varias ocasiones que su objetivo es mantener siempre altos los niveles de energía para rendir tanto en los entrenamientos como en los partidos.

La dieta y la rutina de Cristiano Ronaldo

Para ello, la alimentación de Cristiano Ronaldo se basa en una idea muy sencilla: priorizar alimentos naturales y de calidad. En su dieta no faltan las proteínas, los carbohidratos integrales, las frutas y las verduras, mientras que los productos azucarados apenas tienen sitio. «Sigo una dieta alta en proteínas, con muchos carbohidratos integrales, frutas y verduras, y evito los alimentos azucarados», explicó hace un tiempo.

Uno de los hábitos que más llama la atención es que no hace las tradicionales tres comidas diarias. Cristiano Ronaldo reparte su alimentación en seis tomas, comiendo cada tres o cuatro horas para mantener la energía estable y evitar comidas demasiado copiosas. Su ingesta ronda las 3.200 calorías al día, aunque esa cifra cambia según la carga de entrenamientos o la competición.

El secreto de CR7

Aunque también consume pollo y otras carnes magras, el pescado ocupa un lugar importante en su alimentación. De hecho, según desveló en su día Luís Lavrador, chef de la selección portuguesa, uno de sus platos favoritos es el bacalao a la brasa con huevos revueltos y patatas, una receta muy típica de Portugal. En el día a día suele desayunar huevos con aguacate, yogur desnatado o queso con jamón. Después apuesta por ensaladas con pollo o pescado, verduras, huevos y aceitunas, mientras que en la cena vuelve a elegir proteínas magras acompañadas de vegetales.

Los expertos coinciden en que no se trata de una dieta especialmente estricta, sino de un plan muy bien organizado para favorecer el rendimiento y la recuperación. Rica en proteínas, vitaminas, fibra y grasas saludables, y con muy poca presencia de azúcar y alimentos ultraprocesados, es una de las piezas que explican cómo Cristiano Ronaldo sigue compitiendo al máximo nivel después de cumplir los 41 años.