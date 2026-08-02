El actor, Fernando Fernán Gómez, hace 40 años: «El alcohol me ha dado más satisfacción que una subida de sueldo o la ovación del público

Uno de los actores españoles más reconocidos en el sector del cine es sin duda Fernando Fernán Gómez. Un hombre polifacético que no solo trabajó como actor sino también como un novelista, dramaturgo, guionista y director de cine, de teatro y de televisión. Aunque ya va a hacer casi 20 años de su fallecimiento, la mayoría de los españoles recuerdan a este actor que protagonizó películas como El espíritu de la colmena de Víctor Erice, Las bicicletas son para el verano de Jaime Chávarri, Belle Époque de Fernando Trueba o La lengua de las mariposas de José Luis Cuerda. Fernando Fernán Gómez participó como actor en más de 200 películas y tuvo una vida personal muy intensa en la casó en dos ocasiones, con María Dolores Pradera y Emma Cohen y tuvo dos hijos. Un hombre carismático que era conocido también por su fuerte carácter, que le hizo enfrentarse en varias ocasiones con diversos periodistas, y durante su vida confesó que había tenido una gran dependencia del alcohol porque le ayudaba a sentirse mejor.

El actor Fernando Fernán Gómez nació el 28 de agosto de 1921 en la localidad peruana Lima. Sus padres eran los actores de teatro Fernando Díaz de Mendoza y Guerrero y Carola Fernán Gómez y en ese momento su madre estaba embarazada. Fernando estudió Filosofía y Letras en Madrid, pero tuvo que abandonar sus estudios al comenzar la Guerra Civil. Durante la contienda recibió clases de arte dramático en la Escuela de Actores de la CNT y debutó como profesional en 1938 en la compañía de Laura Pinillos.

El placer de beber y Fernando Fernán Gómez

En una entrevista que aparece en el documental La silla de Fernando (2006), dirigido por David Trueba y Luis Alegre, el reconocido actor comentó lo siguiente sobre su afición al alcohol: «Un nirvana, desde luego. Yo notaba un placer en el beber en sí. No porque venciera mi timidez, y bueno, la prueba está en que también podía notar esta satisfacción estando solo. Estando a solas, en mi casa, mientras escuchaba un disco. Pues estaba mejor solo, en casa, escuchando un disco con dos vasos de whiskey, que solo, oyendo el disco y sin el whiskey».

El actor recordaba como en una entrevista hace muchos años le preguntaron qué es lo que más satisfacción le producía en la vida y Fernán Gómez explicó que contestó de forma lacónica: «Infaliblemente solo el alcohol. El alcohol me ha dado más satisfacción que una subida de sueldo o la ovación del público, incluso más que el éxito. Creo que además con esto no estoy manifestándome como una persona singular, porque me da la impresión de que esto está generalizadísimo. Evidentemente entre los que beben, entre los abstemios desde luego no».

La prolífica carrera del actor

El actor, como hemos comentado, trabajó durante sus seis décadas de trayectoria profesional en más de 200 películas. Su debut fue en 1941 cuando le descubrió Enrique Jardiel Poncela y le ofreció un papel como actor de reparto en su obra Eloísa está debajo de un almendro. Su primer éxito lo tuvo gracias a su papel en la película Domingo de carnaval del realizador Edgar Neville que protagonizó junto a Conchita Montes en 1945.

A partir de ese momento el actor comenzó una prolífica carrera en la que trabajó con directores como Gonzalo Delgrás, José Luis Sáenz de Heredia, Carlos Serrano de Osma, Luis Marquina o Ladislao Vajda. En los años 60 se especializo como actor y director de comedia en producciones como La venganza de Don Mendo, Adiós, Mimí Pompom, Ninette y un señor de Murcia, Crimen imperfecto o Un vampiro para dos, que era una original parodia de las películas de Drácula con José Luis López Vázquez y Gracita Morales.

Aunque es imposible nombrar todas las películas en las que trabajó como actor vamos a destacar las siguientes: Vida en sombras (1948) de Llorenç Llobet-Gràcia, El espíritu de la colmena (1973) de Víctor Erice, Las bicicletas son para el verano (1984) de Jaime Chávarri, Belle Époque (1992) de Fernando Trueba, El abuelo (1998) de José Luis Garci o La lengua de las mariposas (1999) de José Luis Cuerda.

Como director se puso detrás de la cámara en 20 películas entre las que destacan El extraño viaje (1964), El mundo sigue (1965) o El viaje a ninguna parte (1986). Fernando Fernán Gómez obtuvo en siete ocasiones un premio Goya en categorías como Mejor actor principal, Mejor actor de reparto, Mejor director, Mejor guion original o Mejor guion adaptado.

Lo que está claro es que Fernando Fernán Gómez fue uno de los mejores actores que ha tenido nuestro país y que siempre es un gusto recordar viendo alguna de sus películas.