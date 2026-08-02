Isa Pantoja ‘pasa’ del cumpleaños de su madre y se graba un vídeo sobre Ceuta: «Me da mucha pena, es gente desesperada»

Mientras todas las miradas estaban puestas en Isabel Pantoja por su 70 cumpleaños, Isa Pantoja ha decidido dirigir la atención hacia otro asunto completamente distinto. En una jornada en la que muchos esperaban algún gesto público hacia la tonadillera, la colaboradora ha sorprendido compartiendo un mensaje sobre la crisis migratoria vivida en Ceuta, una situación que asegura haber presenciado de cerca durante sus vacaciones en Marruecos. Lejos de cualquier felicitación pública a su madre, la hija de la cantante ha querido utilizar sus redes sociales para relatar una experiencia que, según reconoce, le ha impactado profundamente.

La relación entre Isabel Pantoja e Isa continúa siendo una incógnita. Aunque en los últimos meses parecía haberse producido un supuesto acercamiento, por lo que confesó en el plató de televisión, lo cierto es que la distancia entre ambas sigue siendo evidente. Al menos de puertas para afuera. Este domingo, cuando la tonadillera celebra una fecha tan señalada, en las redes sociales de su hija no hay rastro de un mensaje público de felicitación.

En su vídeo, Isa Pantoja explica que ha pasado unos días de vacaciones en Tánger, junto a Asraf Beno, y que no fue hasta regresar al apartamento cuando comprendió lo que estaba ocurriendo. «He estado en Marruecos, en Tánger, y quiero hablar de lo que he visto en primera persona», comienza diciendo.

La colaboradora recuerda que el pasado jueves regresaban de un parque acuático cuando se encontraron una escena que les llamó poderosamente la atención. «Al bajar la montaña, vimos que había mucha gente andando y se les veía cansados, como que llevaban mucho tiempo caminando. Eran todos chavales jóvenes y niños con sus madres», relata. Según explica, no entendía qué estaba ocurriendo hasta que su pareja le explicó que aquellas personas pedían agua. «Yo me asomé por la ventanilla del coche y Asraf me dijo que lo que querían era agua. Nosotros siempre llevamos agua en el coche y se la dimos», cuenta.

No fue hasta llegar al apartamento y conectarse a internet cuando comprendió el contexto de aquellas imágenes. «Cuando llegué a casa y puse el wifi, comencé a leer las noticias y ahí fue cuando me enteré de lo que había sucedido», explica. A partir de ahí, quiso mostrar también su preocupación por la situación que atraviesa Ceuta. «Me dan mucha pena los ceutíes, porque no podían salir por la avalancha de personas. Me imagino con mis niños sin poder salir a la calle porque no sabes lo que puede pasar. Es gente que viene desesperada buscando comida y agua. Merecen vivir con seguridad y protección», afirma.

Isa Pantoja también quiso lanzar un mensaje contra la polarización que ha generado el asunto en redes sociales. «Dejemos de esparcir mensajes racistas y culpar al más débil. Se puede exigir una mejor gestión de fronteras sin deshumanizar. Culpar a los que menos poder tienen no es la solución. Hay que exigir responsabilidad a las personas que toman las decisiones importantes», sostiene.

La colaboradora concluye dejando claro que su intención no es alimentar el enfrentamiento. «No voy a señalar quién es el bueno o el malo, porque esto va más allá de lo que nosotros vemos», asegura. Un mensaje que llega, además, en un día especialmente simbólico para el clan Pantoja. Mientras todas las miradas estaban puestas en el 70 cumpleaños de Isabel Pantoja, Isa ha preferido utilizar sus redes sociales para hablar de la crisis que ha vivido de cerca durante sus vacaciones, dejando en el aire, al menos públicamente, cualquier felicitación a su madre.