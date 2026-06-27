Isa Pantoja se queda en ‘shock’ al ver Cantora en directo: “Parece una película de miedo”

Hace unos días, y tras meses de expectación, se confirmaba la cancelación del concierto de Isabel Pantoja en Sevilla. La tonadillera, que llevaba meses inmersa en una gira internacional que comenzó en Latinoamérica y que ha tenido momentos tan comentados como su actuación en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, veía frenado su recorrido en pleno despliegue mediático. Mientras parecía que todo iba bien, especialmente tras la ya comentada reconciliación con Kiko Rivera, un miembro del clan ha decidido hablar y no precisamente para decir algo positivo. Isa Pantoja, hija de la tonadillera, ha optado por no callarse y lo ha hecho de la mano de su pareja, Asraf.

Cuando creíamos que la familia no podía dar más titulares, hace unas semanas la hija de la cantante seguía desvelando la cara más oscura de una parte del clan Pantoja. Por órdenes de Agustín Pantoja, el hijo mayor de la artista se «colaba» en la finca para recuperar varios enseres y, entre ellos, una maleta que parecía imprescindible. Después de eso se produjo un reencuentro que pocos vieron y todos esperaban: madre e hijo en un mismo escenario. Algo que finalmente no se va a producir. Ahora el protagonismo en el escenario será únicamente de Kiko Rivera.

Antes de comenzar la entrevista en el programa de ¡De Viernes!, los presentadores han mostrado unas imágenes a Isa Pantoja y su reacción ha sido inmediata: «Wow, parece salido de una película de terror», a lo que posteriormente añadía: «Se me ha quedado hasta mal cuerpo».

‘El precio de Cantora’, la sorpresa de la noche

El motivo del vídeo es que Telecinco ha entrado en Cantora para seguir con uno de sus formatos bajo el nombre de El precio de Cantora y entrarán en la finca con Canales Rivera, Laura Cuevas, Pepi Valladares y Dulce, cuatro nombres que la conocen bien. A esto, Isa Pantoja afirma: «Ahora vais a poder ver lo que es en realidad. Parece que no han desvalijado y no es el sitio que yo conocí. Estaba en mal estado, pero la forma en la que la he visto es como si hubieran tirado todo». Santi Acosta, presentador de ¡De Viernes! y de El precio de…, ha confesado que el equipo ha entrado en Cantora y que la finca ha recibido cuatro visitas. Cuando muestran imágenes del interior y distintas estancias a Isa Pantoja, esta se derrumba: «No puedo sentarme, lo siento, después de ver esto, no puedo».

El presentador ha señalado que se verá cada rincón de Cantora, incluida la habitación de Isabel Pantoja y también la de Isa Pi. La situación actual de la finca es de evidente deterioro, aunque la hermana de Kiko Rivera lo deja claro: «Me sorprende mucho. Para mí siempre ha sido muy acogedora. Si entro, me pondría a llorar. Mi recuerdo más bonito es el porche, porque ahí nos reuníamos todos por la noche y contábamos historias de miedo… incluso de ovnis».

Una noticia que no va a gustar a Isabel Pantoja

Terelu Campos le pregunta cómo se lo tomará su madre e Isa Pantoja responde: «Se lo va a tomar como una invasión de su privacidad. Ya te digo que no creo que se queden sin hacer nada». A esto, Santi Acosta remarca que el acceso se ha realizado de forma legal.

Finalmente, otro de los temas tratados en la entrevista ha sido la cancelación del concierto de Isabel Pantoja en Sevilla. La hija de la cantante confiesa: «No sé por qué ha sido. Soy la última en enterarme de todo. Eso sí, tiene que haber algo importante y grave para que haya cancelado», afirma. Según se ha podido saber, todo estaría relacionado con un incumplimiento de contrato y el festival Icónica reclamaría el dinero abonado a la artista. A esto, Isa Pantoja añade: «Pensaba que podría haber sido algo de salud, pero realmente no lo sé». Finalmente, sobre el posible reencuentro familiar, reconoce: «Nos hemos cruzado mensajes y hemos hablado de vernos, pero todavía no ha sucedido. Me sorprendió el mensaje, incluso el tono».

Mientras que la tonadillera y Kiko Rivera siguen rellenando titulares, parece que Isa Pantoja sigue siendo la más cabal de la familia y ahora nos queda saber la reacción de su padre y su hermano a la entrada del programa a la demacrada Cantora.