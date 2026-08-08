Arnold Schwarzenegger (79 años): «Llevo seis décadas intentando que la gente entrene, y por fin he encontrado algo que funciona»

Si alguien puede dar consejos de mantenerse en forma, ese es Arnold Schwarzenegger. A sus 79 años, el exgobernador de California mantiene un físico envidiable, fruto del continuo entrenamiento y, en definitiva, de un culto al cuerpo completamente estricto. Sin embargo, tras fallar durante años intentando que la gente entrene, ahora el actor de Terminator (1984) parece haber dado con la tecla necesaria: la creación de una aplicación que promete cambiar el fitness tal y como lo conocemos hasta ahora.

Para celebrar su cumpleaños, hace poco más de una semana, el ganador del Globo de Oro compartió una publicación en Instagram donde explicó la apuesta de su nuevo negocio: Pump Club. Además de ser un ejemplo de constancia de ejercicio diario, el intérprete se ha terminado convirtiendo en una especie de divulgador; en lo que comenzó con una simple newsletter sobre nutrición y vida sana ha acabado transformándose en una app en la que todo eso tiene cabida, comunicando una oferta que te premia por su uso, haciendo que termines estando orgulloso de tu esfuerzo.

Schwarzenegger crea Pump Club: una comunidad de bienestar centrada en hábitos saludables

La filosofía de Pump Club no es la de una marca elitista con el entrenamiento deportivo. De hecho, aparte de tener los típicos planes a medida y el enfoque positivo de una comunidad activa que se centra en la disciplina tanto mental como física, mantiene un acceso solidario donde se incluyen iniciativas de acceso gratuito para personas en situación de desempleo.

En el perfil de su red social, Schwarzenegger publicaba un post con dos fotos suyas utilizando las máquinas de musculación de su gimnasio de confianza. El austriaco nació en 1947 y a los 21 años viajó a los Estados Unidos para lograr cumplir su sueño, tanto en el apartado del culturismo como en el cine. Triunfó en ambos y eso sólo se explica mediante una actitud entregada al esfuerzo y al compromiso vital con su cuerpo y mente.

Schwarzenegger escribía en la publicación: «Hoy cumplo 79 años. No quiero regalos. En cambio, mi equipo y yo estamos revolucionando la industria del fitness». El siete veces campeón de Mister Olympia animó a sus propios seguidores a unirse a su app, la cual mantiene un plan destinado al uso y cuya idea, enorgullece al actor. «Llevo seis décadas intentando que la gente entrene, y por fin he encontrado algo que funciona», verbalizaba en el post.

Lejos de retirarse: volverá a ser Conan

La estrella está lejos de dejar de moldear su cuerpo y ni tampoco se plantea dejar ni sus negocios ni la actuación. En pocos meses estrenará la película de acción navideña, The Man with the Bag, junto a Alan Ritchson, quien es, en lo físico, algo así como su sucesor actual dentro de la industria.

Su futuro papel más especial, eso sí, pasa por el regreso a uno de sus personajes más icónicos. King Conan se estrenará en 2029 y nos mostrará de nuevo al personaje, desgastado y obligado a abandonar su reino en una última batalla.