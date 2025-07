Arnold Schwarzenegger revela cuál es la película con la que ha ganado más dinero: no, no es ‘Terminator’

Sería imposible entender el cine de acción de los 80 y los 90 sin la figura de Arnold Schwarzenegger. Conocido por sus papeles de tipo duro y por icónicas franquicias como Terminator o Predator, la estrella estadounidense de origen austriaco ha golpeado, tiroteado, perseguido y vencido a multitud de enemigos en la gran pantalla. Siendo en su momento un imán para la taquilla que terminaría erigiéndose como uno de los actores mejor pagados de su época. Pero por más que nos pueda extrañar, el ganador del Globo de Oro acaba de revelar a sus 77 años cuál ha sido la película que más dinero le ha hecho ganar. Y no, no fue Terminator 2: El juicio final (1991), ni Desafío total (1990) ni Mentiras arriesgadas (1994).

Según ha revelado en una entrevista reciente, la cinta más lucrativa para su bolsillo fue Los gemelos golpean dos veces (1988). Sí, lejos de salvar el mundo, combatir a extraterrestres o atrapar a un peligroso villano, el filme con el que obtuvo mayor rédito económico fue esta comedia familiar en la que Schwarzenegger compartió pantalla con Danny DeVito y que estuvo dirigida por un clásico del humor ligero norteamericano, Ivan Reitman. Responsable de Los Cazafantasmas (1984), Reitman volvería a filmar al bueno del Roble austriaco en dos ocasiones posteriores, con Poli de guardería (1990) y Junior (1994), pero sería con la anterior a estas dos con la que el ex gobernador de California haría una gran fortuna, a pesar de ser uno de los filmes peor valorados de su filmografía.

Aunque fue denostada por la crítica y parte de la prensa especializada, Los gemelos golpean dos veces tuvo nominada al Globo de Oro a la mejor canción original. Sin embargo, lo que llevó a lograr una fortuna para Schwarzenegger fue su absoluto éxito comercial. La película logró una recaudación internacional de 216 millones de dólares, sólo costándole 15 millones a Universal Studios. Y es aquí donde entra el lucrativo negocio del musculoso actor, De Vito y Reitman.

Schwarzenegger ganó una millonada

Los gemelos golpean dos veces mantiene una pobre nota del 42% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes y además, tiene un 4,4/10 en Filmaffinity. Pero la calidad en la industria a veces ha estado bastante reñida con el triunfo económico. Y sino, que se lo digan a perfiles como Jim Carrey o Adam Sandler, los cuales han sido durante años los actores mejor pagados del negocio audiovisual. En el presente, simplemente debemos de observar el box office de este 2025, con Una película de Minecraft, cuyo desempeño en la cartelera ha sido de 954 millones de dólares.

En el programa Watch What Happens Live de Andy Cohen reveló la condición singular que Schwarzenegger aceptó para la producción: «No recibimos dinero para el salario, pero sí para la propiedad y una parte de las ganancias. Fue fantástico. Con eso, llegamos al banco». El trabajo recibió una tibia recepción, pero impulsó al actor hacia una nueva etapa cómica en su carrera. Un perfil que años después aprovecharían actuales leyendas de la acción como Dwayne Johnson o John Cena.

Cuando el presentador le preguntó si la cifra era superior a los 20 millones de dólares, Schwarzenegger se rió y respondió «Ah, sí. Mucho más». «¿Superaba los 40 millones?», insistía Cohen. «Fue más que eso. Fue más que cualquier película que haya hecho», terminaba de confesar. Con 216 millones de beneficio, Schwarzenegger, DeVito y Reitman recortaron sus salarios y tomaron parte de las ganancias, embolsándose el 40% de dicho dinero.

Actualmente, no está ni mucho menos retirado. En 2023 protagonizó la serie FUBAR, mientras que este 2025 tiene previsto estrenar la comedia de acción navideña, The Man with the Bag. Presumiblemente, en 2026 verá por fin la luz Kung Fury II: The Movie, el filme fantástico en el que la leyenda de la interpretación comparte pantalla con Michael Fassbender y Alexandra Shipp

‘Los gemelos golpean dos veces’

Titulada originalmente como Twins, la sinopsis oficial de Los gemelos golpean dos veces: «Dos hombres adultos descubren que son hermanos gemelos aunque no se parecen en nada, ya que su nacimiento fue fruto de un experimento que tuvo un inesperado final. Mientras que Julius (Schwarzenegger) se crío con facilidades y es una persona culta y muy ingenua; Vincent (DeVito) fue a un orfanato y es timador, mentiroso y muchas cosas más. Al conocerse deciden ir en busca de su madre biológica y durante el viaje, ambos aprenden mucho uno del otro y también sobre sí mismos».

Aparte de Arnold Schwarzenegger y DeVito, el elenco se completó con Kelly Preston, Chloe Webb, Trey Wilson, Bonnie Bartlett y Marshall Bell, entre otros. Con poco más de una hora y media de duración, el título está disponible en la plataforma de Filmin y bajo alquiler o compra en Google Play, Apple TV y Amazon.