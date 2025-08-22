«¡Pedro Sánchez, hijo de puta!»: así suena la canción del verano en una discoteca de Cádiz

Nuevos cánticos de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», en esta ocasión en una discoteca de El Palmar, en la costa de Cádiz, una consigna que va camino de convertirse en la canción del verano. San Fermín, conciertos, fiestas patronales, pregones, veladas de boxeo… Los insultos al presidente del Gobierno han pasado a ser la banda sonora de las masas.

La escena se vivió este miércoles noche en la discoteca más conocida de la playa de El Palmar, entre Conil de la Frontera y Los Caños de Meca. El público se lanzó a corear el estribillo, al que también se unió el conocido dúo de djs Les Castizos, que animaban la fiesta.

Las imágenes se llevan repitiendo a lo ancho y largo de España durante los últimos meses, coincidiendo con la imputación de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, además del estallido del caso Koldo y los escándalos de corrupción protagonizados por los dos últimos secretarios de Organización del PSOE y estrechos colaboradores de Sánchez.

Entretanto, el presidente del Gobierno pasa sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote) rodeado de su familia prácticamente al completo: además de su mujer y sus hijas, le acompañan sus padres y su cuñado, hermano de Begoña Gómez. Como ha ido revelando OKDIARIO, todos ellos están disfrutando de este palacio propiedad de Patrimonio Nacional que fue cedido por el Rey Felipe VI para ponerlo «al servicio de los intereses turísticos de España».

Al contrario que en años anteriores, cuando solía dejarse ver por mercadillos y restaurantes de la zona, este verano Sánchez se ha blindado en el palacio y sus salidas están siendo mínimas, en ocasiones para practicar buceo en playas cercanas. No obstante, en el palacio dispone de nueve bungalós, dos piscinas, zonas ajardinadas, pista de tenis, de baloncesto y hasta un helipuerto.

El jefe del Ejecutivo ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad que incluye 20 escoltas, 40 guardias civiles (entre agentes de Presidencia y GRS) y una patrullera que impide el paso de barcos a la zona. Además, Sánchez tiene a su disposición cuatro coches oficiales, el Falcon y el helicóptero Super Puma, que utilizó en sus recientes viajes a las zonas afectadas por los incendios.

El presidente lleva desde el 2 de agosto de vacaciones en La Mareta y permanecerá, previsiblemente, hasta el próximo lunes. En total, más de tres semanas recluido, aislado del ruido mediático y mentalizándose para el calendario judicial que afectará a su entorno más próximo a partir de septiembre. El pasado fin de semana, a tan sólo 15 minutos en coche del palacio residencial, volvió a escucharse el cántico «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» en las fiestas municipales de San Bartolomé.