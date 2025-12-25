Localizan más de un millón de archivos nuevos del ‘caso Epstein’ que tardarán semanas en publicarse

El FBI y el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York han encontrado nuevos archivos que estarían relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, uno de los principales escollos de la legislatura para Donald Trump, aunque han advertido que tardarán semanas en ver la luz. Los últimos que trascendieron se referían, por primera vez y de manera directa, al presidente de Estados Unidos, que viajó muchas más veces de las que se dijo en el jet privado de Epstein con el pederasta, según apunta la información recogida en ellos.

El motivo de la demora, apuntan las autoridades, es el volumen de información que deben manejar, tal y como han comunicado al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hasta entonces, los abogados trabajan con el material para evitar vulnerar la intimidad de las víctimas antes de que los archivos trasciendan.

El nombre de Trump cobra más relevancia que nunca en los documentos, tras la publicación de los últimos 30.000 que evidencian una relación mucho más estrecha con Epstein, condenado por abuso sexual y tráfico de menores. Sin embargo, la Casa Blanca ha apuntado que algunos de los documentos contienen «datos falsos» y «acusaciones sensacionalistas contra el presidente».

La Administración recuerda también que el republicano no está acusado de ningún delito en relación con el pederasta, aunque ha tratado de obstaculizar la publicación de los documentos hasta donde ha podido.

El 19 de diciembre fue la fecha fijada como límite para dar salida a todos los materiales clasificados sobre el pederasta y Ghislaine Maxwell, ex asistente y cómplice de Epstein, que cumple 20 años de cárcel por «captar y suministrar menores» a la red de tráfico sexual. Así lo fijó la Ley de Transparencia, aprobada por el Congreso y promulgada por Trump el pasado mes de noviembre. La norma únicamente establece excepciones para proteger la información de terceros afectados y otras características específicas.

«El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y la Policía Federal estadounidense (FBI) han informado al Departamento de Justicia de que han descubierto más de un millón de documentos adicionales que podrían estar relacionados con el caso de Jeffrey Epstein», ha señalado la Administración, sin aportar detalle alguno sobre el contenido, cuya difusión tardará «unas semanas más».

La cartera dirigida por la fiscal general de Trump, Pam Bondi, ha prometido que publicará «los documentos lo antes posible», si bien ha reconocido que «debido al gran volumen de material, este proceso puede tardar unas semanas más».

«Contamos con abogados que trabajan sin descanso para revisar y realizar las modificaciones legalmente necesarias para proteger a las víctimas», ha explicado, al tiempo que ha prometido seguir «cumpliendo plenamente la ley federal y con la orden del presidente Trump de publicar los archivos».

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de menores a los que se enfrentaba por delitos cometidos a principios de los 2000. Antes de ser juzgado, lo encontraron ahorcado en su celda de una cárcel de Nueva York. La versión oficial indica que se suicidó.

Otros nombres de personalidades importantes, además del de Donald Trump, se han visto involucrados en el caso del pederasta, que se codeó con el príncipe Andrés de Inglaterra -caído en desgracia, precisamente, por este asunto- o Bill Clinton, entre otros.