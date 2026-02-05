La defensa de Julio Iglesias reclama a Exteriores el expediente por los visados de sus empleadas que filtró a ‘eldiario.es’

La defensa legal de Julio Iglesias ha presentado un escrito ante el Subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación exigiendo «acceso inmediato» al expediente administrativo abierto por la tramitación supuestamente irregular de visados de turista para varias empleadas que el cantante trasladó a España en 2021.

En el documento, fechado el 3 de febrero de 2026 y al que ha tenido acceso en primicia OKDIARIO, la defensa del artista solicita formalmente ser reconocida como «parte interesada» en el procedimiento de inspección que la Inspección General de Servicios del Ministerio habría iniciado tras la publicación de información en eldiario.es sobre este caso.

En primer lugar, reclama que se reconozca formalmente la condición de interesado de Julio Iglesias en el procedimiento de inspección «en relación con la tramitación en el año 2021 de unos visados expedidos para que personal empleado pudiera trasladarse durante el mes de julio de ese año a España».

«Copia completa del expediente»

Además, exige ser tenido por personado en el expediente y recibir notificación de «cuantas resoluciones, de trámite o definitivas, se dicten en el mismo». La defensa también solicita que se le informe «del estado actual de tramitación del referido expediente, entregándome copia completa del mismo», así como la identificación del «órgano competente para la instrucción y, en su caso, resolución del expediente».

El abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, reclama conocer la identidad «con nombre completo y cargo» del personal de la Inspección General de Servicios «bajo cuya responsabilidad se tramita actualmente el expediente».

Por último, el abogado exige ser informado «de los hechos imputados a don Julio Iglesias de la Cueva, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia».

Uno de los aspectos que más enfatiza el escrito de la defensa es la cuestión de cómo llegó la información a los medios de comunicación. El abogado destaca que «la información publicada por eldiario.es expresa que se ha obtenido la información del propio Ministerio, y que la Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación habría abierto ex officio un procedimiento administrativo».

«Al margen de que la información se contextualiza en la deliberada campaña mediática orquestada por el citado medio contra nuestro representado», argumenta el escrito, «resulta innegable que don Julio Iglesias de la Cueva ostenta la condición de interesado en el expediente administrativo en el caso de que efectivamente el Ministerio, haciendo seguimiento de la información del diario, hubiera aperturado procedimiento de Inspección o análogo».

El texto añade que, «tras su incoación, el propio Ministerio hubiera facilitado la noticia de su apertura al diario.es para su ulterior difusión, circunstancias que requieren ser conocidas».