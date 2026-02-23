Edmundo González rompió a llorar con su hija por teléfono ante Zapatero al conocer el encarcelamiento de su yerno

Edmundo González Urrutia, líder de la oposición venezolana, llamó a su hija Mariana González en su reunión con José Luis Rodríguez Zapatero y el general chavista Miguel Rodríguez Torres y ambos lloraron contándole la encarcelación de su yerno Rafael Tudares Bracho.

La cita, desvelada en exclusiva por OKDIARIO, se produjo el 2 de abril de 2025 a las 18:30 horas en el hotel AC La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Zapatero invitó a Miguel Rodríguez Torres, que fue ministro de Nicolás Maduro y ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Quería que se reuniera con Edmundo González porque querían pedirle un favor.

González llevaba menos de un año exiliado en Madrid tras denunciar el fraude de las elecciones venezolanas en las que Nicolás Maduro se volvió a hacer con el poder. El narcodictador fue a por su familia y detuvo a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González y padre de sus nietos.

La detención sucedió tres días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro, tras unas elecciones denunciadas por la oposición como fraudulentas, en las que resultó derrotado Edmundo González. Fue acusado de terrorismo y conspiración por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.

La situación cayó como un jarro de agua fría en la familia y su mujer Mariana González denunció su arresto por parte del chavismo. La hija de Edmundo González lo pasó muy mal con la situación al tener el matrimonio hijos pequeños.

Fue en esa desesperación familiar cuando Edmundo González accedió a sentarse con Miguel Rodríguez Torres por mediación de José Luis Rodríguez Zapatero para pedirle la excarcelación de su yerno. El líder opositor le contó su caso y llamó a su hija por teléfono desde Madrid durante la reunión con Zapatero y Torres.

Mariana González le explicó el caso de su marido y rompió a llorar. Fue entonces cuando su padre, al escucharla, también lo hizo. Los dos trataron de mostrarles al ex líder chavista y a José Luis Rodríguez Zapatero lo que les dolía la situación. Ambos escucharon atentamente su caso.

José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Rodríguez Torres le explicaron a Edmundo que la excarcelación sería denegada por el ministro del Interior chavista Diosdado Cabello al ser el yerno del líder opositor. Sin embargo, se le expuso la posibilidad de intentar pequeños pasos como ir a visitarle a la cárcel, cambiarle de prisión y finalmente sacarle de allí enviándole cartas a Cabello.

En libertad

José Luis Rodríguez Zapatero y Miguel Rodríguez Torres no lograron su excarcelación. Sin embargo, el yerno de Edmundo González consiguió el pasado mes de enero la libertad tras más de un año en prisión.

Fue su mujer, a la que llamaron desde el hotel de Pozuelo, la encargada de anunciarlo en su cuenta de X: «Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa, esta madrugada. Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho».

Y prosiguió: «Ha sido una lucha estoica y muy dura por más de 1 año, en la que finalmente logramos la excarcelación de Rafael, y aspiramos, más temprano que tarde, su libertad plena, a la que tiene derecho. En estos momentos, agradezco muy especialmente a todas y cada una de las personas que me han apoyado humanamente, en la lucha por su libertad, desde el 7 de enero de 2025».