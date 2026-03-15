Premios Oscar 2026: horario y dónde ver la gala desde España online y por televisión en directo

Hoy domingo 15 de marzo se celebrará la entrega de los premios Oscar 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala arrancará a las 19:00 en la costa este de EE. UU., lo que corresponde aproximadamente a las 00:00 de la madrugada del 16 de marzo en España. El cómico Conan O’Brien, toda una leyenda de la televisión de Estados Unidos, repite como maestro de ceremonia de la gala por segundo año consecutivo. Te contamos dónde ver la fiesta del cine más importante del mundo desde España.

¿A qué hora es la gala de los Oscar en España?

La ceremonia de entrega de los Oscar 2026 tendrá lugar el domingo 15 de marzo de 2026. Arrancará a las 19:00 horas (hora de la costa oeste de Estados Unidos), por lo que en España, debido a la diferencia horaria, podrá verse a partir de las 00.00 horas del lunes 16 de marzo.

Pero antes de la gala, concretamente a las 22:00 horas del domingo, podrá verse la alfombra roja de los Oscar 2026 y la entrada de todas las estrellas de la noche.

Dónde ver la gala de los Premios Oscar desde España

Movistar Plus+ ofrecerá la gala en directo y en exclusiva con una programación especial que arrancará a las 22.30 horas con La noche de los Oscar, conducido por María Gómez, que incluirá las primeras conexiones con la alfombra roja de Cristina Teva y los comentarios de moda de María Escoté. A partir de las 23.30 horas se emitirá la alfombra roja con la señal oficial, seguida de la gala, que comenzará a las 00:00 horas. La retransmisión contará además con una mesa de comentaristas formada por Carlos Areces, Alberto Rey, Juan Sanguino y Elena Neira.

La semana especial de los Oscar 2026 en Movistar Plus +

Hay que tener en cuenta que este año los Oscar son especialmente importantes para Movistar Plus + puesto que es productora de Sirat, cinta nominada a dos premios; Mejor sonido y Mejor película de habla no inglesa.

Además, desde el 19 de febrero y hasta el 22 de marzo, el canal Los Oscar por M+ (dial 18 y contenidos disponibles bajo demanda) emite 24 horas al día una amplia selección de títulos nominados en esta edición, junto con grandes ganadoras de años anteriores. Entre las películas ganadoras en años anteriores destacan La sustancia, Cónclave, Emilia Pérez, No other land, Aún estoy aquí, A Different Man, Memorias de un caracol, El paciente inglés, Gandhi, Gravity y Chicago, entre muchas.