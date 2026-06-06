Cómo llegar a los actos del Papa León XIV en Madrid: metro, tren, autobús y transporte público

Madrid va a cambiar bastante durante los próximos días, debido a la visita del Papa León XIV, que se producirá del 6 al 9 de junio y que va a mover a miles de personas por el centro y por zonas muy concretas, así que lo normal será encontrarse con estaciones cerradas, desvíos y bastante gente en el transporte público por lo que conviene saber bien qué va a pasar, cuáles son los lugares que visitará el Papa y también cómo llegar tanto en metro, como en autobús.

Y es que si tienes pensado moverte para alguno de los actos, lo mejor es no improvisar. Habrá refuerzos importantes en Metro y autobuses, pero también restricciones que pueden hacerte perder tiempo si no las tienes en cuenta. Saber por dónde entrar y por dónde no va a ser casi más importante que el propio trayecto ya que se espera mucho público por lo que conviene tener todo bien preparado, con horarios, tiempos y sobre todo, las opciones de líneas de metro y autobús que vayan a estar disponibles y también, aquellas que estarán cortadas.

Cómo llegar a los actos del Papa León XIV en Madrid

Como es de esperar, el metro será la opción más usada para poder ir a los actos que el Papa León XIV dará en Madrid, aunque será donde más cambios vas a notar, ya que entre el sábado y el martes se va a aumentar bastante la frecuencia de trenes, sobre todo en las líneas que pasan por el centro y por las zonas de los actos. Hablamos de subidas importantes, de hasta un 125% en algunos tramos y horarios concretos. También se va a alargar el servicio la noche del sábado 6 al domingo 7, con trenes funcionando hasta las 2:30, pensado sobre todo para la gente que acuda a la vigilia en la Plaza de Lima.

Ahora bien, no todo son facilidades. El domingo 7 por la mañana varias estaciones del centro directamente no abrirán. Sol, Ópera, Gran Vía, Tribunal, Plaza de España o Retiro son algunas de las que pueden estar cerradas, y los trenes pasarán sin parar. A eso hay que sumarle otros cierres más concretos, como Retiro, Banco de España, Sevilla, Velázquez, Serrano, Colón o Chueca, que no estarán operativas hasta las 14:00. Y en momentos puntuales, como el sábado por la tarde, también habrá restricciones en Nuevos Ministerios por la cercanía con la Plaza de Lima.

Los autobuses EMT serán gratis y con más frecuencia

En cuanto a los autobuses de la EMT, el Ayuntamiento de Madrid anunció que son gratis desde hoy 3 de junio al 9 de junio, así que pueden ser una alternativa interesante si el Metro se complica. Además, se va a reforzar el servicio, tanto de día como por la noche. Habrá más autobuses en circulación, sobre todo en las líneas que pasan por zonas como Cibeles, el Bernabéu o la Plaza de Lima. Eso sí, no todo será tan sencillo. Con los cortes de tráfico, muchas líneas cambiarán su recorrido habitual, así que es bastante probable que tu parada de siempre no esté donde la recuerdas.

Autobuses interurbanos

Si vienes desde fuera de Madrid, también vas a notar cambios. Los autobuses interurbanos van a reforzar el servicio con más de 100 vehículos adicionales para mover a la gente que llega desde municipios como Rivas, Fuenlabrada, Leganés, Pozuelo o Collado Villalba, ya que si mucha gente decide venir a la vez, puede haber esperas o trayectos más largos de lo habitual. Si puedes evitar las horas punta, mejor.

Cercanías

Aunque no es el transporte más mencionado en el dispositivo, Cercanías puede ser una buena alternativa para evitar algunas de las zonas más saturadas. Estaciones como Nuevos Ministerios, Chamartín o Atocha permitirán acercarse a los puntos clave sin depender exclusivamente del Metro, especialmente en momentos en los que haya estaciones cerradas o con acceso limitado.

Principales actos y cómo llegar

Durante la visita del Papa León XIV habrá varios puntos de concentración en Madrid. Estos son los más importantes y cómo moverse hasta ellos:

Plaza de Lima (6 de junio, 20:30): Vigilia con jóvenes. Lo más recomendable es usar Metro (líneas 1, 6, 8 y 10) , aunque puede haber restricciones en Nuevos Ministerios. También se puede acceder caminando desde zonas cercanas.

Lo más recomendable es usar , aunque puede haber restricciones en Nuevos Ministerios. También se puede acceder caminando desde zonas cercanas. Plaza de Cibeles (7 de junio, 10:00): Misa principal. Varias estaciones cercanas estarán cerradas, por lo que conviene bajarse antes (por ejemplo, en Alonso Martínez o Colón si está operativa ) y caminar.

Misa principal. Varias estaciones cercanas estarán cerradas, por lo que conviene bajarse antes (por ejemplo, en ) y caminar. Movistar Arena (7 de junio, 18:00): Bien comunicado por Metro y autobús, aunque con refuerzos y posibles controles de acceso.

Bien comunicado por Metro y autobús, aunque con refuerzos y posibles controles de acceso. Santiago Bernabéu (8 de junio, 19:00): Evento con gran afluencia. Se recomienda llegar con tiempo y evitar estaciones en obras o con restricciones.

Consejos clave para moverte esos días

Más allá del transporte, hay algunas recomendaciones básicas que pueden marcar la diferencia: