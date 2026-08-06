Declarado un incendio en el pulmón del Aljarafe: arde el Parque Olivar del Zaudín en Tomares (Sevilla)

Un incendio declarado en la tarde de este jueves en el Parque Olivar del Zaudín, en el municipio sevillano de Tomares, ha obligado a movilizar a efectivos de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara por una de las principales zonas verdes de la localidad.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió la primera llamada alertando del incendio a las 15:10 horas. A partir de ese momento, el centro coordinador comenzó a recibir cerca de un centenar de avisos de vecinos que alertaban de una gran columna de humo visible desde distintos puntos del municipio y de la presencia de fuego en el interior del parque.

Hasta el lugar se desplazaron rápidamente efectivos de los distintos cuerpos de emergencia, que trabajaron durante la tarde para sofocar el incendio y evitar que alcanzara una mayor extensión. Durante la intervención se actuó sobre varios focos que fueron siendo controlados de manera progresiva hasta quedar prácticamente extinguidos.

OKDIARIO se ha desplazado hasta la zona y ha podido comprobar la preocupación de los vecinos ante el avance de las llamas. Antes incluso de la llegada de los servicios de emergencia, varias personas trataron de contener el incendio por sus propios medios, utilizando cubos de agua y botellas para intentar frenar el fuego y evitar que se extendiera a otras zonas del parque.

La rápida actuación tanto de los residentes como de los equipos de emergencia permitió ir controlando los diferentes focos conforme avanzaban las labores de extinción. La presencia de Guardia Civil y Policía Local sirvió además para asegurar el perímetro y facilitar el trabajo de los bomberos durante toda la intervención.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron el incendio, ni tampoco se tiene constancia de que se hayan producido daños personales. Las autoridades serán las encargadas de determinar el origen del fuego una vez finalicen las inspecciones correspondientes.

Vox Tomares ya avisó al Ayuntamiento

Tras el incendio, el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Tomares ha asegurado que llevaba meses advirtiendo del riesgo de que se produjera un fuego en el Parque Olivar del Zaudín por la falta de desbroce. El portavoz de la formación, Luis Valseca, sostiene que desde el pasado mes de enero han presentado «iniciativas, preguntas y ruegos» en distintos plenos municipales denunciando «el estado lamentable» del parque en materia de prevención de incendios.

Según afirma, incluso publicaron imágenes en redes sociales en las que se apreciaban «matojos de casi un metro y medio de altura, completamente secos», que calificó como «combustible puro». Vox Tomares asegura que en el último Pleno volvió a preguntar al equipo de gobierno por qué no se estaba desbrozando el parque y critica la respuesta recibida.

«El alcalde llegó a decirme que no se podía desbrozar porque había fauna y yo le respondí que, si había un incendio, tampoco iba a haber fauna puesto que hay que desbrozar precisamente para protegerla», señala el portavoz. La formación considera que el incendio de este jueves confirma las advertencias que venía realizando y lamenta que haya ardido «el pulmón del Aljarafe».