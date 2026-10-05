En 1961 solo conocían a este perro los bomberos: después de 65 años, es una de las razas más populares del mundo gracias a Walt Disney

El dálmata es una de las razas de perro más reconocibles por su característico pelaje blanco cubierto de manchas negras o marrones. Sin embargo, su vínculo con los bomberos y su enorme popularidad no nacieron al mismo tiempo.

Antes de convertirse en protagonista de una película de Disney, ya desempeñaba una función relacionada con los carruajes y los vehículos de emergencia.

El dálmata pasó de acompañar carruajes a convertirse en perro de bomberos

Mucho antes de que el cine lo convirtiera en un icono, el dálmata acompañaba a caballos y carruajes. Estos perros corrían junto a los vehículos y ayudaban a mantener alejados a otros perros, además de permanecer junto al caballo cuando no había pasajeros.

Esta capacidad para correr durante largos periodos también explica su relación histórica con los bomberos. Cuando comenzaron a utilizarse camiones de bomberos, los dálmatas corrían delante de ellos para mantener despejado el camino y facilitar que llegaran al incendio con mayor rapidez.

Con la llegada de los vehículos motorizados dejaron de desempeñar esa función práctica, pero conservaron su asociación simbólica con los bomberos.

El nombre de la raza procede de Dalmacia, una región histórica de la actual Croacia. Sin embargo, AniCura señala que no existen pruebas de que el dálmata proceda de allí. La raza que conocemos actualmente se desarrolló en Inglaterra y quedó reconocida oficialmente en 1888.

¿Cómo consiguió el dálmata su fama mundial gracias a Disney?

El gran salto de popularidad llegó con 101 dálmatas, la película de animación estrenada en 1961 por Walt Disney.

La influencia de Disney se prolongó durante décadas. La película de 1961 dio origen a nuevas adaptaciones y mantuvo a la raza dentro de la cultura popular. Por eso, seis décadas después de aquel estreno, las manchas del dálmata siguen asociándose de forma inmediata con la película y con personajes como Pongo, Perdita y Cruella de Vil.

El éxito de la historia también hizo que muchas familias identificaran la raza con el cine infantil y sus protagonistas.

¿Cómo es realmente un dálmata?

Detrás de su imagen cinematográfica existe un perro de carácter activo y atlético. Esta raza necesita una elevada cantidad de ejercicio y estimulación física y mental.

Los paseos breves pueden resultar insuficientes para cubrir sus necesidades. Este can necesita actividad regular y oportunidades para correr o practicar actividades al aire libre.

Su aspecto también es muy particular. El dálmata nace completamente blanco y las manchas aparecen aproximadamente a los 14 días. El pelaje puede presentar manchas negras o marrones y la raza también cuenta con ejemplares de pelo largo. Además, pierde pelo durante todo el año, pese a tener una capa corta.

La raza presenta, asimismo, algunas particularidades veterinarias. El dálmata puede sufrir cálculos en la vejiga y problemas hereditarios como sordera, atopia, displasia de cadera y epilepsia.

La historia del dálmata combina una antigua función junto a caballos y bomberos con una transformación radical provocada por la cultura popular. Su imagen como perro de bomberos existía antes de Disney, pero 101 dálmatas convirtió sus características físicas en una de las identidades caninas más reconocibles del mundo.