La campaña de Sánchez contra OKDIARIO no da frutos: el PSOE se queda en 104 escaños frente a la holgada mayoría de PP y Vox

Pedro Sánchez ha orquestado una campaña electoral que pivota sobre la idea de una remontada que acabe culminando con una aritmética que le permita mantenerse más allá del próximo 29 de noviembre en La Moncloa, una aspiración que está muy lejos de poder convertirse en un escenario real. Así lo muestra la OKENCUESTA realizada por Data10 para OKDIARIO. El PSOE se quedaría muy lejos de poder reeditar una mayoría zombi incluso sumando a todos los partidos del arco parlamentario salvo PP, Vox y UPN. Se quedaría con un total de 104 escaños, lo que son 17 menos de los que ostenta en la actual legislatura. Y no es ya que se quede lejos de la mayoría, es que también estaría lejos de ser el partido más votado, condición que ostentaría el PP, con 131 escaños.

El centroderecha lograría una holgada mayoría absoluta suficiente para conformar gobierno tras el 29-N según los datos de la encuesta: hasta 202 sumando las cifras del Partido Popular y de Vox, que sigue al alza y se iría hasta los 71. A estos habría que sumar el apoyo seguro de UPN, que se haría con dos escaños.

Estos datos muestran que la estrategia que está desplegando Pedro Sánchez de señalar como su gran enemigo al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ni está calando en la sociedad, ni le está sirviendo para arrancar una remontada como la que sí que consiguió cristalizar en los anteriores comicios generales, los del verano de 2023. El presidente socialista ha convertido la figura de Inda en eje central de su campaña, sacándolo a colación como enemigo público número 1 de sus intereses en mítines y entrevistas: la última vez, este mismo domingo en una nueva entrevista en el canal La Séptima en la que, además, se inventó que la editora de OKDIARIO va a publicar un libro sobre Koldo (dos datos falsos) que será presentado por el juez jubilado Juan Carlos Peinado.

La caída en el apoyo a Sánchez se acompaña, a su vez, del descalabro de los partidos a su izquierda, particularmente el artefacto electoral ahora conocido como Frente Amplio, que caería a 9 escaños desde los 27 que logró la coalición con su anterior nombre de Sumar. Hay que sumar, eso sí, otros 4 escaños atribuidos a Adelante Andalucía. De esta forma, quedarían más que desactivadas las leves mejorías en el rendimiento en las urnas de ERC y de Bildu, fieles aliados del sanchismo y que mejorarían un escaño cada uno.