Sánchez está como una cabra: dice que «el juez Peinado» va a presentar «el libro de la editora de OKDIARIO» sobre su íntimo amigo «Koldo»

El presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha ofrecido su segunda entrevista este domingo en La Séptima, en la que nuevamente ha mostrado su obsesión por el director de este medio de comunicación, Eduardo Inda. En esta ocasión, se ha inventado que el juez «Peinado va a presentar el libro de OKDIARIO sobre el tema de Koldo».

En el programa Fuera de Control dirigido por Alba Carrillo, ante la pregunta de Héctor de Miguel sobre los cinco días que se había tomado en 2024 para reflexionar si continuaba o no al frente del Ejecutivo, Sánchez ha dicho que estuvo «muy jodido». Momento en el que ha aprovechado la oportunidad para cargar contra OKDIARIO al asegurar que el juez ya retirado Juan Carlos Peinado va a presentar el libro de la editora de este medio: «Va a presentar el libro de la… de la editora de OKDIARIO», cuando en realidad estará en la presentación del libro de la periodista de investigación y tribunales de esta casa, Irene Tabera. El presidente ha continuado diciendo que el libro es «del tema de Koldo García», cuando en verdad el libro de Tabera es sobre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el cual se titula El hombre que susurraba al presidente.

No es la única vez durante la entrevista, de una hora de duración, que el presidente del Gobierno ha mencionado a OKDIARIO. Sánchez relata que durante una visita a Las Ventas vio un cartel de este medio, ante el cual reaccionó diciendo que le parece un escándalo que promocione la cultura taurina, alegando que: «Al final, ese no es el dinero de Ayuso, es el dinero de los madrileños y madrileñas, ¿no?».

Nuevo ataque a Eduardo Inda

Héctor de Miguel, en otra pregunta a Sánchez, le menciona a varios periodistas, entre ellos al de esta casa, Cake Minuesa: «¿Por qué crees tú que han proliferado este tipo de agitadores mediáticos?», a lo que el presidente responde: «Porque están subvencionados». En ese momento, volvió a cargar contra este medio y su director, Eduardo Inda, llamándolo subvencionado y asegurando que recibe «paguitas» por parte de los gobiernos del Partido Popular.

🔴«Estuve jodido». Así de claro ha resumido Pedro Sánchez en La Séptima cómo vivió sus famosos cinco días de reflexión.#29N #SanchezFueradeControl https://t.co/FiCwsTA5wy — Urna 29N🗳️ (@Urna29N) November 15, 2026

Sánchez no se quita a Inda de la cabeza

La verdad es que Pedro Sánchez no se quita a Eduardo Inda de la cabeza. En menos de una semana lo ha mencionado en varias ocasiones. En la entrevista con Javier Ruiz también en La Séptima, Sánchez ha arremetido contra el director de OKDIARIO acusándole de «pagar la defensa de Koldo García» para «difamarnos» y «hacernos caer».

En un intento de blanquear los casos de corrupción que lo rodean y afectan al Partido Socialista desde hace meses y que se siguen investigando, el presidente ha optado por difamar a Eduardo Inda. «Sabemos que hay una factura de un medio de comunicación digital para pagar la defensa de Koldo. Esto es un hecho, no son especulaciones», ha dicho falsamente.

En aquella entrevista, el líder socialista dedicó tiempo a mencionar al director de este periódico. «Es un hecho que Eduardo Inda pagó la defensa de Koldo García para difamarme, para difamar a mi mujer y para hacer caer al Gobierno», agregaba Sánchez.

Asimismo, su obsesión con Inda ha llegado al punto de pedirle a la justicia que actúe contra OKDIARIO: «Me gustaría también que la justicia sea celosa en este caso porque me parece de gran gravedad. Creo que hay pruebas que demuestran que puede haber evidencias como para iniciar una investigación», ha afirmado.