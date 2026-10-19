El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atacado a Eduardo Inda este lunes en un mitin en Valladolid. El líder socialista ha acusado al director de OKDIARIO de ser un «caradura» por pedir al PP que no hablara de pensiones durante la campaña hasta las elecciones generales del 29 de noviembre, si bien aseguró que hay que ser «franco» con los ciudadanos en un asunto tan «sensible» en España.

Sánchez ha recordado parcialmente las palabras de Eduardo Inda en Horizonte, donde pidió a los populares que no hablaran de pensiones durante la campaña sin un plan concreto. «Que se callen con las pensiones el PP», opinó Inda en la tertulia. «Que hablen el día 30, el 1 de noviembre, 1 de diciembre o el 10 de enero, cuando ya estén formando gobierno», añadió el director de OKDIARIO.

En aquella intervención, Inda aprovechó el momento para reivindicar que «el político en campaña tiene que ser hábil» y recordar después la polémica que la izquierda montó aprovechando una entrevista de Silvia Intxaurrondo a Feijóo antes de las elecciones de 2023 que acabó por perjudicar a los intereses de la formación. En todo caso, aseguró que hay que ser «franco» con los ciudadanos en un asunto tan «sensible» en España.

El presidente ha interpretado irónicamente esa cita. «No habléis, por favor, de las pensiones; no habléis de las pensiones; hacerlo el día después», ha dicho Sánchez haciendo mofa de las palabras de Inda. Y le ha atacado de forma sarcástica: «Ese periodista objetivo, Eduardo Inda». «Pero serán caraduras», ha espetado el dirigente del PSOE. «Ellos juegan a desmovilizar a la gente hasta el 29 de noviembre para el día después, empezar a recortar», ha añadido Sánchez.

Ataques del Gobierno

No es la primera vez que Sánchez ha recuperado estas palabras de Inda. También lo hizo en su mitin de este sábado en Fuenlabrada (Madrid), sin nombrarlo directamente. Aseguró que el periodista era uno de los «portavoces» de la oposición y le acusó de querer «desmovilizar antes de las elecciones para, si llegan al gobierno, recortar después».

Sánchez llegó a utilizar este corte de Inda para lanzarse contra el periodista y asegurar que «el plan de PP y Vox queda claro». «Mentir a los jubilados hasta el 29N y, después, recortar las pensiones», escribió el presidente del Gobierno en su cuenta oficial de X, antes Twitter, sacando sus propias conclusiones sobre algo («recortar las pensiones») que no defendió Inda.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, también se sumó a esta campaña en redes y dijo que Inda «cuenta lo que quiere hacer» el PP. «No hay discrepancia entre lo que piensa y lo que dice. Hay un problema de incontinencia verbal», opinó. «Creo que Inda es tremendamente claro en señalar cuál es el error», añadió el ministro.