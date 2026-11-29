La presidenta de la mesa electoral en la que tenía que votar el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha levantado de su puesto, (Mesa 80 U) poco antes de que le tocara el turno al político. Preguntada por OKDIARIO por el motivo, ha asegurado que se levantaba «para no dar la mano a Abascal».

El líder de Vox ha acudido poco antes de las 12:30 horas de la mañana al colegio Pinar del Rey, en Madrid, acompañado de sus hijos mayores.

Tras emitir su voto, Abascal ha invitado a los ciudadanos a acudir a las urnas de forma masiva para evitar posibles arrepentimientos al día siguiente. En este sentido, ha afirmado que espera «que los españoles puedan votar sin miedo, puedan votar sin pesimismo» y ha asegurado que da por bueno «que los españoles voten en libertad y que puedan votar masivamente».

Ha insistido en su deseo de que la gente vote sin temor ni desánimo, y ha valorado positivamente una alta participación en libertad. Según él, una afluencia masiva a las urnas es la mejor forma de superar cualquier irregularidad o intento de intimidación, por eso anima a todo el mundo a participar.

En especial, se ha dirigido a quienes nunca votan por desconfianza en el sistema o en los partidos, animándoles a ir hoy a los colegios electorales para garantizar que nadie vote en su lugar.