La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha animado este domingo a toda la ciudadanía a acudir a las urnas y participar de forma masiva en las elecciones generales, una jornada que ha calificado de «trascendental» para el futuro de España y de Baleares.

Prohens ha realizado estas declaraciones tras ejercer su derecho al voto en el CEPA La Balanguera, en Palma, donde ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos para que se impliquen en una jornada electoral marcada por la importancia de la decisión que se tomará en las urnas.

La también presidenta del PP en Baleares ha destacado que este domingo es el momento en el que los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar libremente su voluntad y decidir el rumbo político del país a través del voto. «Hoy, por fin, los ciudadanos tienen la palabra y el poder de decidir, de manera libre y democrática, el futuro de España y de Baleares», ha afirmado.

En este sentido, Prohens ha insistido en la necesidad de acudir a votar con ilusión y esperanza, y ha expresado su deseo de que la participación alcance cifras acordes con la relevancia de estos comicios. La presidenta autonómica considera que la implicación de la ciudadanía resulta fundamental en una cita electoral en la que se decidirán cuestiones importantes para el conjunto del país y para las Islas Baleares.

Asimismo, ha manifestado su confianza en que la jornada concluya con unos resultados «claros y contundentes», que reflejen la voluntad expresada libremente por los ciudadanos en las urnas. Para Prohens, la participación constituye uno de los elementos esenciales para reforzar la legitimidad democrática del proceso y dar voz al conjunto de la sociedad.

La presidenta del Govern también ha aprovechado su comparecencia para agradecer el trabajo de todas las personas que hacen posible el desarrollo de la jornada electoral, con una mención especial a los miembros de las mesas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los profesionales de los medios de comunicación, que trabajan durante todo el día para garantizar el normal desarrollo de las votaciones y mantener informada a la ciudadanía.

Prohens ha reiterado así su llamamiento a la participación, animando a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto en una jornada que, según ha subrayado, será decisiva para el futuro político de España y Baleares.