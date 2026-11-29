Los gatos tienen fama de ariscos e independientes, pero también pueden aprender trucos y conductas sencillas. Con paciencia y dedicación, es posible enseñarles a levantarse sobre las patas traseras, abrir una gatera o rodar sobre su espalda. Para conseguirlo, es fundamental encontrar una recompensa que les motive y respetar su ritmo de aprendizaje.

«Cuando les proporcionamos a los gatos lo que necesitan, su vida mejora mucho», comenta Zazie Todd, experta en comportamiento felino, en una entrevista con la American Animal Hospital Association (AAHA). «Muchos problemas de comportamiento se deben simplemente a que la gente no les proporciona lo que necesitan».

Enriquecimiento ambiental para gatos

El rascado es una conducta natural y una necesidad biológica, no un comportamiento destructivo. Por este motivo, la especialista recomienda colocar varios rascadores en diferentes zonas de la casa. El acto de rascar permite a los gatos estirar por completo su cuerpo, algo esencial para favorecer una buena postura corporal y prevenir la rigidez muscular y articular. Además, ayuda a que las uñas crezcan sanas.

A nivel emocional, entre las principales ventajas de los rascadores para gatos destaca su papel en el marcaje territorial y el bienestar emocional. Al arañar una superficie, los gatos liberan feromonas mediante las glándulas de sus almohadillas, un mecanismo de comunicación que les ayuda a reconocer su entorno, sentirse protegidos, delimitar su territorio y aliviar el estrés. Esto es fundamental en hogares donde conviven varios gatos, donde cada uno necesita espacios definidos para evitar conflictos territoriales.

Para aprovechar al máximo los beneficios de los rascadores, es fundamental enseñar al animal a usarlos correctamente. Lo primero y más importante es colocarlos en zonas donde pasa tiempo, cerca de su zona de descanso o junto a los muebles que suele rascar. En este proceso, la paciencia y la observación son esenciales, ya que cada gato tiene sus preferencias.

«Rascarse es un comportamiento natural en los gatos, lo que significa que debemos darles la oportunidad de hacerlo. Pero las investigaciones demuestran que muchas personas no les proporcionan el tipo de rascador adecuado. A los gatos les gustan los rascadores que les permiten estirarse completamente, y el rascador también debe ser resistente. Los gatos tienen preferencias individuales en cuanto al material del rascador (como madera, sisal o alfombra) y a si prefieren rascadores horizontales o verticales», advierte Todd.

Juegos

«Los gatos necesitan actividades, sobre todo si viven en interiores. Es importante dedicar tiempo a jugar con el gato a diario, y un juguete con varita es una excelente opción. Muévalo como si fuera una presa. Claro que a los gatos también les gusta jugar solos con juguetes (como ratones o pájaros de juguete), pero aun así es importante que la persona juegue con su gato», comenta la experta en comportamiento felino.

Algunos comportamientos que se interpretan como problemas de conducta pueden estar relacionados con el estrés, el aburrimiento o la falta de actividad. Los felinos que pasan muchas horas solos y tienen pocos estímulos pueden mostrar señales de malestar; entre ellas se encuentran tirar objetos desde lugares elevados, maullar o mostrar conductas agresivas. En ocasiones, estas respuestas reflejan frustración y necesidad de juego, especialmente en cachorros.

Una alternativa muy sencilla consiste en aprovechar las cajas de cartón. Para los gatos, estos objetos pueden convertirse en escondites, lugares desde los que observar el entorno y espacios de entretenimiento. Basta con colocar una caja abierta de lado, añadir una manta en su interior o hacer pequeños orificios para que pueda introducir las patas e intentar atrapar un juguete. Otra posibilidad consiste en conectar varias cajas y formar un túnel o un pequeño recorrido de juego.

El juego que imita la caza también es fundamental para su bienestar. Se trata de reproducir las distintas fases de su instinto natural (observar, acechar, perseguir, atrapar y descansar), y para ello se pueden utilizar pelotas ligeras, cuerdas bajo supervisión o varitas con telas bien sujetas. Durante el juego, conviene desplazar el objeto como si fuera una presa, alternando movimientos y pequeñas pausas. También es importante permitir que el gato lo capture al final para evitar que se frustre.

Entrenamiento

Los gatos son animales inteligentes y pueden aprender distintas conductas siempre que se respete su naturaleza. Para conseguirlo, es necesario utilizar las técnicas adecuadas, tener paciencia y avanzar poco a poco. El entrenamiento debe desarrollarse en sesiones breves, de aproximadamente 15 minutos, y en un entorno tranquilo. Los expertos en comportamiento felino recomiendan utilizar el refuerzo positivo, premiando sus avances con recompensas que le resulten atractivas, como pequeñas golosinas.

El entrenamiento debe adaptarse a las capacidades y al ritmo de cada gato, ya que cada uno tiene sus propias preferencias y no todos muestran el mismo interés por aprender determinados trucos. Lo más recomendable es empezar con ejercicios sencillos y observar cómo responde el animal. A medida que vaya adquiriendo habilidades, se puede aumentar poco a poco la dificultad. Lo más importante es mantener su motivación y conseguir que disfrute de cada sesión.