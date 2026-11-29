Cada noche, mientras dormimos, la almohada absorbe pequeñas cantidades de humedad y restos de sudor y grasa corporal. Asimismo, entran en contacto con los tejidos partículas procedentes de los productos que utilizamos en el cabello y el rostro. Con el paso del tiempo, estos residuos quedan retenidos en las fibras del relleno y pueden dar lugar a las habituales manchas amarillentas de oxidación.

Aunque la funda sirve como protección, no consigue impedir por completo que la humedad y otras sustancias lleguen al interior del tejido. Por este motivo, una almohada puede parecer limpia a simple vista y, sin embargo, presentar restos acumulados por el uso diario que no desaparecen al lavar la funda. Esto crea condiciones favorables para la presencia de ácaros, lo que supone un problema añadido para las personas con alergias respiratorias o problemas respiratorios.

Cómo limpiar las manchas amarillas de las almohadas

A la hora de lavar la almohada, lo primero es consultar las indicaciones del fabricante, ya que algunos modelos sólo admiten limpieza en seco. Si se puede lavar en la lavadora, lo mejor es utilizar un detergente suave, siempre en pequeñas cantidades, y seleccionar un programa para prendas delicadas.

Según los expertos en limpieza doméstica, puede requerir un segundo centrifugado para retirar la mayor cantidad de agua posible. A la hora de secarla, lo ideal es utilizar la secadora con una temperatura baja y realizar varios ciclos si es necesario. Entre uno y otro, hay que sacar la almohada y ahuecarla con las manos para evitar que se apelmace. Se puede presionar ligeramente para eliminar el exceso de agua, pero nunca retorcerla ni escurrirla con fuerza.

¿Y si no se puede lavar la almohada en la lavadora? En este caso, se debe preparar una mezcla de agua templada y detergente suave en la bañera. A continuación, se introduce la almohada y se presiona suavemente para que absorba el agua y expulse la suciedad. Después, se vacía la bañera, se llena de nuevo con agua limpia y se repite el proceso hasta eliminar todos los restos de jabón. Una vez aclarada, se retira el exceso de agua sin retorcerla y se deja secar al aire libre apoyada sobre una superficie horizontal.

Bicarbonato y agua oxigenada

Uno de los trucos caseros más conocidos para eliminar las manchas amarillentas consiste en preparar una pasta con bicarbonato de sodio y agua en la misma proporción. Una vez conseguida una mezcla homogénea, se extiende directamente sobre las zonas afectadas con ayuda de una espátula o con las manos. Se deja reposar media hora para que actúe y, pasado ese tiempo, se aclara con agua. El bicarbonato ayuda a desprender parte de los residuos acumulados en las fibras y a neutralizar los malos olores que aparecen con el tiempo.

Cuando las manchas llevan mucho tiempo en el tejido y resultan más difíciles de eliminar, el bicarbonato puede no ser suficiente. En estos casos, otra alternativa es el agua oxigenada diluida en la misma cantidad de agua. La mezcla se aplica directamente sobre la zona amarillenta, se deja actuar durante unos minutos y después se aclara con agua tibia. Ahora bien, antes de utilizar este remedio, es importante probarlo en una pequeña parte poco visible de la almohada para comprobar que no altera el color ni daña el tejido.

Cuidados

Mantener la almohada en buenas condiciones es importante para disfrutar de un descanso reparador. Una almohada limpia, cómoda y con el relleno en buen estado no sólo proporciona un mejor apoyoe, sino que también contribuye al bienestar general. Para prolongar su vida útil y evitar la acumulación de suciedad, conviene seguir algunas recomendaciones básicas.