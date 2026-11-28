La formación política de Santiago Abascal se postula como tercera fuerza tras las elecciones generales del 29-N, según las encuestas, y entraría por primera vez en un gobierno al formar coalición con el PP, siendo Alberto Núñez Feijóo el nuevo líder del Ejecutivo. Los principales sondeos de intención de voto sitúan a VOX en una horquilla de 58-65 diputados.

Las tres máximas de VOX de cara a las elecciones son Prioridad Nacional, Desregulación y Remigración. El partido conservador busca devolver a España su soberanía a través de superponerla frente a intereses externos, devolver a sus países de origen a los inmigrantes ilegales y a los nacionalizados que cometan delitos y acabar con las ayudas a todos los inmigrantes que delincan o no quieran trabajar.

El programa electoral de la formación de Abascal, bajo el lema Es sentido común, y que se puede consultar vía digital en el apartado Algunas propuestas de VOX en su página web oficial.

Ceuta y Melilla

Recuperar Ceuta para los ceutíes:

Expulsando a todos los invasores ipso facto.

Militarizando la frontera ante cualquier tentativa futura de invasión o ataque híbrido por parte de Marruecos.

Plan de inversiones que garantice la seguridad de Ceuta y Melilla.

Promoviendo el procesamiento judicial de Pedro Sánchez por «traición».

Imponer sanciones, suspender acuerdos y revisar las relaciones con Marruecos hasta que respeten la frontera y soberanía de España.

Economía, industria y energía

Rebaja masiva de impuestos para proteger a los españoles:

Reforma y bajada del IRPF. Rebaja del tipo reducido y tipo general del IVA. Reducción en el Impuesto de Sucesiones. Apoyo a los autónomos. Revisión y reducción sistemática de todos los impuestos.

Reducción de la deuda pública: Limitación del gasto superfluo e ideológico. Control del déficit. Impulso del crecimiento económico.



Fiscalidad mínima y diferenciada en las zonas despobladas.

Garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Reindustrialización drástica de la economía: Bajada masiva de impuestos de la energía eléctrica. Fin del tope regulatorio a la inversión. Suspensión de la aplicación de acuerdos internacionales. Prohibición de las normativas que atacan a la industria nacional. Fin a poder explotar libremente nuestros recursos naturales. Recuperación urgente del plan nuclear nacional. Aprobación de un Plan Nacional de Reindustrialización. Trabajo estable y salarios dignos para españoles. Derogar la legislación laboral de Sánchez. Fomentar la industria.



Inmigración

Prohibición de las regularizaciones masivas. Ni uno más.

Ni uno más. Endurecimiento de los requisitos para adquirir la nacionalidad española

Repatriación de los inmigrantes ilegales.

Remigración de los extranjeros que no contribuyan.

Deportación de quienes cometan delitos graves.

Cero subvención a ONGs que colaboren con el efecto llamada.

Prioridad nacional

Los españoles, primero.

Suprimir cualquier ayuda a inmigrantes ilegales.

Garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, excluyendo a extranjeros ilegales salvo casos graves.

excluyendo a extranjeros ilegales salvo casos graves. Ingreso Mínimo Vital solo a españoles.

Plan de retorno a los españoles que se vieron forzados a abandonar España.

a los españoles que se vieron forzados a abandonar España. Garantizar la calidad de los servicios públicos.

Vivienda

Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna.

Las casas para los españoles.

Supresión de la burocracia.

Fomentar una reforma de la Ley del Suelo.

Ampliación de inversión pública.

Oferta de alquileres estable y asequible.

estable y asequible. Desalojo de okupas en menos de 24 horas.

Prohibición de arrendamiento a inmigrantes ilegales.

Tipo 0% de IVA para la compra de la primera vivienda.

Desregulación

Simplificar la burocracia.

Impulsar la inteligencia artificial.

Fin de la cita previa.

España es un solo mercado y una sola Nación. Ley de Unidad de Mercado.

Auditoría de las administraciones y reducción radical de los gastos de la Administración Pública.

Superación de leyes ideológicas, como la de Memoria Democrática.

Derogar las leyes que han desprotegido a las mujeres.

Sector primario

Blindaje ante la Agenda 2030.

Protección total de agricultores, ganaderos y pescadores.

Fondo de compensación ante imposiciones de la Unión Europea.

Ni un euro más al sector primario extracomunitario.

Defensa del sector pesquero español.

Lucha contra los incendios.

Fin a cualquier tipo de traba.

Defensa de la caza.

Sanidad

Atención de calidad para todos los españoles.

Plan de reducción de listas de espera.

Mejorar las condiciones laborales.

Atención específica a la salud de las mujeres.

Educación, cultura y deporte

Igualar las oportunidades para todos los alumnos. EVAU única.

Garantizar la libre elección en la educación de los hijos.

en la educación de los hijos. Mejorar el sistema de becas.

Eliminación de contenidos ideológicos. Derogación de la LOMLOE.

Derogación de la LOMLOE. Prohibición de cualquier elemento islámico en los espacios públicos, como el burka y niqab, fin de los menús halal en colegios y eliminación de la cultura marroquí.

como el burka y niqab, fin de los menús halal en colegios y eliminación de la cultura marroquí. Promoción de la cultura nacional.

Defensa de la tauromaquia.

Fomento del deporte.

Seguridad y defensa

Plantear la eliminación de inimputabilidad para determinados delitos violentos.

para determinados delitos violentos. Ampliación de la prisión permanente revisable.

Dotar de los suficientes medios a las Fuerzas Armadas, Ejército, CNI, Guardia Civil y al resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

a las Fuerzas Armadas, Ejército, CNI, Guardia Civil y al resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Combate total al narcotráfico.

Protección efectiva de las mujeres frente a la violencia.

Protección y defensa de las fronteras.

Familia y vida

Fomentar la natalidad española.

Protección de los menores y la infancia.

Defensa del derecho a la vida y fin de la cultura de la muerte (eutanasia).

Independencia judicial y lucha contra la corrupción

Independencia y despolitización de la justicia.

Liberar el Tribunal Constitucional de las manos de los políticos.

de las manos de los políticos. Administración rápida y respuesta contundente frente a los ataques a la Unidad Nacional.

y respuesta contundente frente a los ataques a la Unidad Nacional. Defensa y protección de la identidad y tradición española.

Llevar a la justicia cualquier indicio de corrupción.

Dignidad para las víctimas del terrorismo. Prohibición del enaltecimiento del terrorismo. Fin de los privilegios a los condenados por terrorismo.

Prohibición del enaltecimiento del terrorismo. Fin de los privilegios a los condenados por terrorismo. Limpiar RTVE y ponerla al servicio de los españoles.

y ponerla al servicio de los españoles. Garantizar la libertad de expresión.

Infraestructuras y transportes