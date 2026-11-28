Programa electoral de VOX para las elecciones generales del 29-N: principales propuestas
La formación política de Santiago Abascal se presenta a las elecciones bajo el lema 'Es sentido común' con la Prioridad Nacional, Desregulación y Remigración como puntos principales
Vox introduce por primera vez la prioridad nacional y el mayor arraigo en los Presupuestos de Calvià para 2027
La formación política de Santiago Abascal se postula como tercera fuerza tras las elecciones generales del 29-N, según las encuestas, y entraría por primera vez en un gobierno al formar coalición con el PP, siendo Alberto Núñez Feijóo el nuevo líder del Ejecutivo. Los principales sondeos de intención de voto sitúan a VOX en una horquilla de 58-65 diputados.
Las tres máximas de VOX de cara a las elecciones son Prioridad Nacional, Desregulación y Remigración. El partido conservador busca devolver a España su soberanía a través de superponerla frente a intereses externos, devolver a sus países de origen a los inmigrantes ilegales y a los nacionalizados que cometan delitos y acabar con las ayudas a todos los inmigrantes que delincan o no quieran trabajar.
El programa electoral de la formación de Abascal, bajo el lema Es sentido común, y que se puede consultar vía digital en el apartado Algunas propuestas de VOX en su página web oficial.
Ceuta y Melilla
Recuperar Ceuta para los ceutíes:
- Expulsando a todos los invasores ipso facto.
- Militarizando la frontera ante cualquier tentativa futura de invasión o ataque híbrido por parte de Marruecos.
- Plan de inversiones que garantice la seguridad de Ceuta y Melilla.
- Promoviendo el procesamiento judicial de Pedro Sánchez por «traición».
- Imponer sanciones, suspender acuerdos y revisar las relaciones con Marruecos hasta que respeten la frontera y soberanía de España.
Economía, industria y energía
- Rebaja masiva de impuestos para proteger a los españoles:
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- Reforma y bajada del IRPF.
- Rebaja del tipo reducido y tipo general del IVA.
- Reducción en el Impuesto de Sucesiones.
- Apoyo a los autónomos.
- Revisión y reducción sistemática de todos los impuestos.
- Reducción de la deuda pública:
- Limitación del gasto superfluo e ideológico.
- Control del déficit.
- Impulso del crecimiento económico.
- Fiscalidad mínima y diferenciada en las zonas despobladas.
- Garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
- Reindustrialización drástica de la economía:
- Bajada masiva de impuestos de la energía eléctrica.
- Fin del tope regulatorio a la inversión.
- Suspensión de la aplicación de acuerdos internacionales.
- Prohibición de las normativas que atacan a la industria nacional.
- Fin a poder explotar libremente nuestros recursos naturales.
- Recuperación urgente del plan nuclear nacional.
- Aprobación de un Plan Nacional de Reindustrialización.
- Trabajo estable y salarios dignos para españoles.
- Derogar la legislación laboral de Sánchez.
- Fomentar la industria.
Inmigración
- Prohibición de las regularizaciones masivas. Ni uno más.
- Endurecimiento de los requisitos para adquirir la nacionalidad española
- Repatriación de los inmigrantes ilegales.
- Remigración de los extranjeros que no contribuyan.
- Deportación de quienes cometan delitos graves.
- Cero subvención a ONGs que colaboren con el efecto llamada.
Prioridad nacional
- Los españoles, primero.
- Suprimir cualquier ayuda a inmigrantes ilegales.
- Garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, excluyendo a extranjeros ilegales salvo casos graves.
- Ingreso Mínimo Vital solo a españoles.
- Plan de retorno a los españoles que se vieron forzados a abandonar España.
- Garantizar la calidad de los servicios públicos.
Vivienda
- Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna.
- Las casas para los españoles.
- Supresión de la burocracia.
- Fomentar una reforma de la Ley del Suelo.
- Ampliación de inversión pública.
- Oferta de alquileres estable y asequible.
- Desalojo de okupas en menos de 24 horas.
- Prohibición de arrendamiento a inmigrantes ilegales.
- Tipo 0% de IVA para la compra de la primera vivienda.
Desregulación
- Simplificar la burocracia.
- Impulsar la inteligencia artificial.
- Fin de la cita previa.
- España es un solo mercado y una sola Nación. Ley de Unidad de Mercado.
- Auditoría de las administraciones y reducción radical de los gastos de la Administración Pública.
- Superación de leyes ideológicas, como la de Memoria Democrática.
- Derogar las leyes que han desprotegido a las mujeres.
Sector primario
- Blindaje ante la Agenda 2030.
- Protección total de agricultores, ganaderos y pescadores.
- Fondo de compensación ante imposiciones de la Unión Europea.
- Ni un euro más al sector primario extracomunitario.
- Defensa del sector pesquero español.
- Lucha contra los incendios.
- Fin a cualquier tipo de traba.
- Defensa de la caza.
Sanidad
- Atención de calidad para todos los españoles.
- Plan de reducción de listas de espera.
- Mejorar las condiciones laborales.
- Atención específica a la salud de las mujeres.
Educación, cultura y deporte
- Igualar las oportunidades para todos los alumnos. EVAU única.
- Garantizar la libre elección en la educación de los hijos.
- Mejorar el sistema de becas.
- Eliminación de contenidos ideológicos. Derogación de la LOMLOE.
- Prohibición de cualquier elemento islámico en los espacios públicos, como el burka y niqab, fin de los menús halal en colegios y eliminación de la cultura marroquí.
- Promoción de la cultura nacional.
- Defensa de la tauromaquia.
- Fomento del deporte.
Seguridad y defensa
- Plantear la eliminación de inimputabilidad para determinados delitos violentos.
- Ampliación de la prisión permanente revisable.
- Dotar de los suficientes medios a las Fuerzas Armadas, Ejército, CNI, Guardia Civil y al resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
- Combate total al narcotráfico.
- Protección efectiva de las mujeres frente a la violencia.
- Protección y defensa de las fronteras.
Familia y vida
- Fomentar la natalidad española.
- Protección de los menores y la infancia.
- Defensa del derecho a la vida y fin de la cultura de la muerte (eutanasia).
Independencia judicial y lucha contra la corrupción
- Independencia y despolitización de la justicia.
- Liberar el Tribunal Constitucional de las manos de los políticos.
- Administración rápida y respuesta contundente frente a los ataques a la Unidad Nacional.
- Defensa y protección de la identidad y tradición española.
- Llevar a la justicia cualquier indicio de corrupción.
- Dignidad para las víctimas del terrorismo. Prohibición del enaltecimiento del terrorismo. Fin de los privilegios a los condenados por terrorismo.
- Limpiar RTVE y ponerla al servicio de los españoles.
- Garantizar la libertad de expresión.
Infraestructuras y transportes
- Aumento de la inversión en infraestructuras.
- Trenes rápidos y seguros.
- Plan Nacional del Agua, con una interconexión de las cuencas.