Samuel Vázquez (Vox): «Hay que deportar a los ilegales, a los delincuentes y a los que no se integren»

«Las repatriaciones masivas de inmigrantes ilegales será condición sine qua non para apoyar a Feijóo». Lo afirma Samuel Vázquez, portavoz nacional de Vox Inmigración, Interior y Seguridad. En una entrevista a OKDIARIO, Samuel Vázquez afirma: «Cuando llegue el momento, decidirá Santiago Abascal, pero es evidente que Abascal ha puesto bastante énfasis en lo que implica la inmigración ilegal desbordada. Tanto, que rompimos los gobiernos [autonómicos con el PP] por esto». Añadimos al portavoz de Vox si también estará la condición sine qua non de no recibir más menas. Samuel Vázquez reitera la respuesta.

Para Samuel Vázquez, ya no caben «procesos quirúrgicos de repatriación» por la cantidad de inmigrantes ilegales llegados durante tantos años: «Ya no es posible un proceso quirúrgico de repatriaciones, hay que hacer un proceso masivo de reemigración». Acusa al PSOE y al PP de la situación desbordante de la inmigración ilegal y no se cree el giro de Feijóo y Ayuso: «El PP cambia de opinión tres veces de lunes a domingo, según las encuestas».

Samuel Vázquez niega que Rocío de Meer hablara de expulsar a «8 millones de inmigrantes». Para Vázquez, el titular de El País, seguido por los medios oficiales, es «una mentira del aparato mediático, mezcla de Orwell y Goebbels, para deshumanizar a la gente de Vox».

PREGUNTA.- ¿Vox quiere repatriar a 8 millones de inmigrantes?

RESPUESTA.- Es una mentira mezcla de Orwell y de Goebbels. Goebbels porque quieren repetir una mentira mil veces hasta convertirla en verdad con la misma intención que en la Alemania nazi: deshumanizar a los judíos. Aquí, para deshumanizar a Vox. Su aparato mediático lleva al Ministerio de la Verdad de Orwell. Verdades convertidas en mentiras. Mentiras convertidas en verdades. Nunca dijimos eso. Rocío de Meer aplicó el dato de los 8 millones a todos los ciudadanos extranjeros que han llegado a España desde la década de los 90 basándose en un estudio de un prestigioso sociólogo, Alejandro Macarrón, y explicando lo que eso implicaba. Nunca dijimos que fuéramos a expulsar a 8 millones.

P.- Ha tenido un enganchón en TVE con Javier Ruiz…

R.- Empezó preguntando por esto y le dije que era falso. No supo ponerme el corte donde Rocío decía eso porque no existe. Luego dijo, con los datos de Marlaska, que no había relación entre los procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo y la delincuencia. La ha habido en todos los países europeos donde se han dado. ¿Por qué no en España? Me habló de las tasas de criminalidad y dijo que no habían ascendido. Le tuve que explicar qué son las tasas. Todos los delitos valen uno. Un hurto y una agresión sexual por igual. Si reduces un 2% los hurtos, que son 300.000, la tasa da negativa, pero las agresiones sexuales, los homicidios y toda la delincuencia violenta está disparada.

P.- Y eso, ¿tiene que ver con la inmigración ilegal desbordada?

R.- Sí. Recibimos a tantas personas que hemos desbordado nuestros recursos para atenderlos e integrarlos. Crean sociedades paralelas muchas de ellas basadas en el crimen. Pasó en Francia y en Suecia. Está pasando en Inglaterra y en Alemania. ¿Por qué no va a pasar aquí? Bienvenido todo el que venga a trabajar e integrarse.

P.- Hay quien dice que las repatriaciones masivas son imposibles…

R.- No son imposibles. Hay tres condicionantes. Uno: que entres de manera legal y, si no, te vuelves. Dos: que aunque entres de manera legal no cometas delitos y, si no, te vuelves. Tres: que no te niegues a integrarte en nuestra cultura y, si no, también te vuelves. Meloni está reduciendo el número de inmigrantes ilegales externalizando puertos. Yo lo pedí en el Parlamento Europeo, con Jorge Buxadé, antes de que ella gobernara. Es el «No Way» australiano aplicado con éxito hace 20 años. Externalizar un puerto en un país, en aquel caso Nueva Guinea. Los barcos recuperados en el mar no iban a Australia. Iban a Nueva Guinea. Los inmigrantes que llegaban allí, como no querían quedarse en una isla igual de pobre que la suya, no rompían el pasaporte, decían de dónde son y fueron más fáciles de repatriar en condiciones de seguridad física y jurídica. Fue un éxito. Evitó muertes en el mar. ¿Por qué no copiamos los modelos de éxito?

Feijóo y el PP

P.- ¿Las repatriaciones masivas serán condición sine qua non para apoyar a Feijóo?

R.- Serán condición sine qua non porque éste es el gran problema actualmente. Afecta a la seguridad y por la seguridad afecta todo: la economía, nuestra prosperidad, la libertad con la que se mueven nuestras mujeres por las calles. Me he pasado atendiendo a víctimas 20 años en los grupos operativos de respuesta en el sur de Madrid. Ojalá pudiera decir que, actualmente, podemos hacer un proceso quirúrgico y separar los que han venido a buscar una vida mejor y huyen de entornos hostiles de aquellos que han venido a destrozar nuestros barrios. Eso hubiera sido posible hace años si hubieran atendido a Vox y entendido que no se pueden abrir las fronteras de par en par y permitir entrar a miles y miles. Hoy, en el nivel cuantitativo que estamos, eso ya es imposible. Hoy hay que hacer un proceso de reemigración masivo. Ya no hay solución buena. Sólo mala y menos mal. Vox no nos ha traído hasta aquí. Nos han traído PP y PSOE.

P.- Las repatriaciones masivas serán, entonces, condición sine qua non para apoyar a Feijóo…

R.- Eso lo decide Santiago Abascal. Pero es evidente que Abascal ha puesto bastante énfasis en lo que implica la inmigración ilegal desbordada. Tanto, que rompimos los gobiernos [autonómicos con el PP] por esto.

P.- Ester Muñoz ha dicho que no habrá deportaciones masivas…

R.- Ester Muñoz y la nueva ejecutiva del PP ya saben que van a ganar las elecciones y que no van a necesitar a Vox. Como en las últimas elecciones… Luego llegan los sustos. Intuyo que Ester Muñoz tiene pensado pactar, antes que con Vox, con el PSOE.

P.- Feijóo, ¿tendrá que escucharles sobre el tema de las deportaciones?

R.- Sobre eso y algún otro tema más que son pilares fundamentales para conservar nuestra civilización.

«El PP cambia de opinión tres veces a la semana según las encuestas», dice Samuel Vázquez

P.- Feijóo dijo en el Congreso del PP: «Lo ilegal no puede tener derechos»…

R.- El problema es que el PP dice eso el lunes y el martes dice otra cosa porque le llega una encuesta. Ayuso deshumaniza permanentemente a mi compañera Isabel Pérez en la Asamblea de Madrid cada vez que pide el cierre de los centros de menas. Ahora su alcaldesa en Pozuelo no quiere la apertura del centro de menas. El PP cambia de opinión de lunes a domingo tres veces. Vox, nunca.

P.- Nos dicen que es difícil saber el origen para poder repatriarlos…

R.- Otra mentira repetida 1.000 veces con la que hay que acabar. Al llegar a España se les lleva a un centro, se les da un móvil y se les permite un número de llamadas semanales a su familia. Si el móvil se lo has dado tú y está llamando a su familia, ¿cómo puedes decir que no sabes de dónde viene? Es reírse de la gente. Lo que hay que tener es intención de hacerlo. Lo avisamos hace años y el PP lo que hizo fue mansear en tablas, que es lo que hace siempre. Ahora, cuando estalla el problema en sus ciudades, se ponen firmes y fuertes y quieren medidas drásticas. Estoy encantado de que hayan detenido al violador de Alcalá [de Mali], pero la política de Vox no es detener violadores sino evitar violaciones. ¡Haberle expulsado antes de que hubiera violado!. Esa es la diferencia entre PP y Vox.

Alcalá de Henares

P.- ¿Qué le parecen las cargas policiales contra los vecinos de Alcalá?

R.- Hay mucho interés desde el Ministerio del Interior en infiltrar a gente en nuestras manifestaciones y enfrentarnos con los policías de la calle para desviar el foco del problema. Criticamos los dispositivos sobredimensionados, esa temprana voz de cargar con diferencias respecto a las manifestaciones de ultraizquierda, criticamos a los mandos policiales politizados que mis propios compañeros de las unidades de intervención me dicen que son lo peor que tenemos porque han destrozado la UIP, que fue una unidad de élite. Pero no me van a encontrar ni a mí ni a Vox enfrentándonos a los compañeros de la calle.

P.- ¿Cómo repatriar si Marruecos u otro país no los reconoce como nacionales suyos?

R.- Espero que pronto tengamos tres líderes fuertes en el Mediterráneo: Meloni, Le Pen y Abascal. Marruecos y el resto de países viven de sus balanzas comerciales. Con un líder fuerte y no cautivo por Marruecos, puedes decirle ‘vamos a devolver a todos sus nacionales o se acabaron las balanzas comerciales’ porque esto es un quid pro quo. Y, si no, la externalización de puertos con estatus de sede diplomática puedes hacerla sin contar con Marruecos. Los llevas a Mauritania u otro país por un tercio del dinero que gastas aquí en procesos migratorios y tienes solucionado un 70-80% del problema.

Usar a la Armada

P.- Australia usó a su Armada. ¿España debe usarla?

R.- Es necesario. Tiene que hacerse. No tenemos capacidad operativa policial para frenar lo que está llegando. Somos un coladero. Los propios policías en la frontera dicen que, con el ejército, serían mucho más eficaces. No se trata de tirar bombas y hundir cayucos con gente dentro. Se trata de tener capacidad intimidatoria y de bloqueo. La ley del mar nos obliga a rescatar un barco que zozobra y llevarlo al puerto seguro más cercano. No dice nada de llevarlo al puerto europeo más cercano. Dice al más seguro.

«Hay que externalizar puertos en terceros países y usar a la Armada y al Ejército», mantiene Samuel Vázquez

P.- ¿Exigirán, entonces, cuando llegue el momento, como condición sine qua non a Feijóo, no recibir más menas y deportaciones masivas?

R.- Eso lo vamos a exigir cuando llegue el momento y antes de que llegue el momento. Llegado el día en que haya que formar un gobierno… eso se lo pregunta a Santiago Abascal. Pero sí puedo adelantarle que la postura de Santiago Abascal en referencia a la inmigración ilegal es clara y nítida. Tan clara y nítida que cuando no cumplieron [el PP] lo referente a la inmigración ilegal rompimos todos los gobiernos.