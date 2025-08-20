Adiós a esta famosa tienda de ropa de España: el juez ha tomado una decisión

Intersport entra en liquidación y cerrará en los próximos meses todas sus tiendas en España. La juez ha enviado a liquidación a la empresa que gestionaba esta conocida tienda de ropa después de no conseguir el respaldo de sus principales acreedores, que no aceptaron la propuesta de la sociedad que cuenta con una deuda financiera insostenible. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la conocida tienda de ropa que cierra sus puertas en España.

La juez titular del juzgado número tres de Barcelona ha mandado a liquidación a las tres sociedades que gestionan las tiendas de ropa de Intersport en España: Intersport SL, Intersport Retail One SL e Intersports CCS SA. La magistrada ha tomado esta decisión después de que los principales acreedores de la empresa, bancos y proveedores, no lograran aceptar los dos planes de viabilidad propuestos por la empresa con quitas de hasta el 70%.

De esta forma, la juez ordenó la devolución para que puedan cobrar las cantidades adeudadas sus principales acreedores, entre los que están bancos como Banco Santander, BBVA y Sabadell y marcas de ropa deportiva como Nike, Adidas y Puma. Hace unos meses, la compañía anunció un concurso de acreedores con el objetivo de «continuar con la actividad y garantizar el futuro de la compañía» y ahora entra en proceso de liquidación con una importante deuda financiera que se estructura de la siguiente manera:

Intersport CSS SA tiene un pasivo de 34 millones (32 millones son créditos ordinarios).

Intersport Retail One: deuda de 14 millones.

Intersport SL: deuda de 20 millones.

Adiós a otra tienda de ropa en España

Intersport cierra después de no conseguir lograr el apoyo de sus acreedores. La empresa de ropa deportiva intentó arreglar el «volumen de deuda financiera insostenible» con una primera propuesta de una quita del 70% de las obligaciones y un periodo de carencia de cuatro años hasta iniciar las devoluciones pendientes. Tras el primer rechazo, también dio la opción de recortar la deuda un 30% y alargar la carencia a lo largo de la década.

Tras esta negativa y la entrada en proceso de liquidación, el despacho RCD Legal pasará a gestionar las 130 tiendas que Intersport tiene en toda España. Después de echar abajo el comercio online hace unos meses, todo indica que la mayoría de tiendas situadas en España harán lo propio antes de fin de año. Intersport Francia puede tener la palabra en este sentido, ya que ha manifestado su voluntad de quedarse con algunos de los activos de la empresa.

Una sociedad que no ha podido evitar entrar en liquidación a pesar de que el pasado 2024 mejoró un 2,1% los ingresos, alcanzando los 14.000 millones de euros. Fundada en 1968, con sede en Suiza y con más de 5.000 puntos de venta repartidos en 42 países, la firma internacional de Intersport puede que llegue al rescate de algunas de las tiendas que la empresa española, con sede en Rubí (Barcelona), no ha podido sostener por la importante deuda financiera que arrastraba con bancos y proveedores.