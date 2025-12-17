Cerdán se niega a declarar en el Senado pero llama «Inquisición» a la UCO y el Supremo

Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, actualmente en libertad provisional, ha comparecido este miércoles ante la comisión de investigación del Senado sobre la trama PSOE casi un mes después de salir de prisión y ha aprovechado la ocasión para hacerse la víctima, atacando a la UCO de la Guardia Civil y al juez del Supremo Leopoldo Puente.

«Se está persiguiendo a personas aforadas, la forma de perseguir es propia de la Inquisición», ha señalado. El ex diputado socialista por Navarra ha acusado a los investigadores de «manipular» sus conversaciones intervenidas.

No obstante, el ex número tres del PSOE ha optado por acogerse a su derecho a no declarar, como han hecho otros comparecientes en su misma situación, para no responder a todas las preguntas de los senadores.

Por ejemplo, ha enmudecido cuando la senadora de UPN María Caballero le ha preguntado si Servinabar –empresa de la que ha negado tener un 45% de la misma– pagaba su piso en Madrid, sus vacaciones, o las compras de su mujer, Paqui Muñoz, en El Corte Inglés.

También ha guardado silencio sobre si ha hablado con la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, sobre la obra de los túneles de Velate, o si encargó a la fontanera Leire Díez que frenase las investigaciones sobre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. «La señora Leire Díez merece que le llamen por su nombre, y no ‘fontanera’», se ha limitado a decir.

Eso sí, Santos Cerdán ha apelado a su presunción de inocencia: «No soy un corrupto, soy inocente, no pertenezco a ninguna trama corrupta», ha esgrimido.

El que fuera mano derecha de Pedro Sánchez permaneció 142 días en la cárcel de Soto del Real (Madrid) tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le situaba como «gestor» del cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones irregulares de obra pública.

Cerdán, a quien el Tribunal Supremo (TS) investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, ya compareció en esta misma comisión en abril de 2024, siendo entonces número tres del PSOE y ocultando su relación con la trama, por ejemplo, con su socio Antxon Alonso, también imputado. Este miércoles acude por segunda vez, aunque se trata de su primera gran aparición en público, en sede parlamentaria, tras su salida de prisión.

De esta forma, Cerdán ha acudido a la Cámara Alta tras la entrada en la cárcel del ex ministro José Luis Ábalos y el ex asesor ministerial Koldo García, con quienes habría liderado la supuesta trama corrupta, según los investigadores.

Su colaboradora Leire Díez

Esta comparecencia se produce, además, una semana después de las detenciones de la ex militante socialista Leire Díez, colaboradora suya en Ferraz para asuntos de las cloacas, el expresidente de la Sociedad Estatal Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán en la empresa Servinabar. Estos arrestos –todos ellos fueron puestos en libertad provisional por la juez– se produjeron en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en otros contratos públicos.