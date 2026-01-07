Atlético – Real Madrid: cuándo es el derbi de semifinales de la Supercopa de España y dónde ver por TV gratis en directo y en streaming

Consulta el horario y el canal de televisión para ver el derbi Atlético - Real Madrid de semifinales de la Supercopa de España El Atlético - Real Madrid es de las semifinales de la Supercopa de España y se jugará en Arabia Saudí El Real Madrid quiere tomarse la revancha ante el Atlético tras el 5-2 sufrido en la Liga hace unos meses

El Atlético y el Real Madrid se vuelven a ver las caras y en esta ocasión lo hacen en las semifinales de la Supercopa de España. Este derbi capitalino será apasionante y la Ciudad Deportiva Rey Abdullah será el escenario donde se medirán para pelear por un billete que les permita jugar la gran final del torneo del próximo domingo. Te contamos la fecha, horario y el canal para ver por TV en directo este frenético encuentro en el que siempre hay de todo.

Horario del Atlético – Real Madrid: cuándo es la semifinal de la Supercopa de España

El Atlético y el Real Madrid se encuentran ya en Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España y ofrecer un gran derbi en el partido que corresponde a la semifinal del torneo. Este choque se jugará en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah y, sin duda, será apasionante, ya que en el recuerdo de todos está ese 5-2 que los hombres del Cholo Simeone le endosaron a Xabi Alonso y los suyos en el Metropolitano en la Liga hace unos meses. La mala noticia para los de Concha Espina es que Kylian Mbappé no ha viajado al país asiático y se perderá este duelo.

A qué hora es el derbi de la Supercopa de España Atlético – Real Madrid

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este emocionante Atlético – Real Madrid correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España 2026 para este jueves 8 de enero. El organismo que preside Rafael Louzán ha fijado este derbi madrileño que se juega en Arabia Saudí en el horario de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa entre los aficionados para que el árbitro pueda dar comienzo al choque de forma puntual en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.

Dónde y cómo ver gratis el Atlético vs Real Madrid en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos que se jueguen en este torneo fue Movistar+. Este Atlético – Real Madrid de las semifinales de la Supercopa de España 2026 se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar+ Plus. Hay que recordar que este canal está incluido en el paquete básico de esta plataforma de pago que habrá que tener contratada, por lo que el derbi madrileño que se juega en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah no se podrá ver gratis por TV.

Los aficionados del cuadro colchonero, del de Chamartín y los amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online este Atlético – Real Madrid que corresponde a las semifinales de la Supercopa de España a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Hay que destacar que esta plataforma pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella y no perderse nada de este derbi que se juega en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información previa a este derbi de las semifinales de la Supercopa de España 2026. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Atlético – Real Madrid desde una hora y media antes de que ruede el balón, pero hay que destacar en el canal de Youtube de OKDIARIO estará Antonio Esteva narrando todo lo que suceda en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah. Cuando acabe el choque publicaremos la crónica del derbi y las reacciones importantes que se produzcan en Arabia Saudí.

Dónde escuchar por radio en directo el Atlético – Real Madrid

Por otro lado, todos los hinchas de estos dos equipos madrileños que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de semifinales de la Supercopa de España deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Arabia Saudí para contar con todo tipo de detalles lo que suceda en este derbi Atlético – Real Madrid.

Quién es el árbitro y en qué estadio se juega el partido Barcelona – Athletic Club

La Ciudad Deportiva Rey Abdullah, situada en la ciudad de Yeda, Arabia Saudí, será el escenario donde se disputará este apasionante derbi Atlético – Real Madrid de las semifinales de la Supercopa de España. Este recinto deportivo se inauguró en 2014 y es la casa de equipos como Al-Ahli o Al-Ittihad. Tiene capacidad para algo más de 62-300 aficionados y, sin duda, se espera una gran entrada este jueves para disfrutar de uno de esos encuentros que es capaz de detener nuestro país y también gran parte del planeta.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Mateo Busquets Ferrer para que dirija la contienda Atlético – Real Madrid de las semifinales de la Supercopa de España 2026. Al frente del VAR estará Javier Iglesias Villanueva, por lo que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan. En el caso de considerarlo oportuno avisará a su compañero para que vaya a analizar la jugada al monitor que estará situado entre los dos banquillos.