Cómo llegar al Metropolitano: línea de Metro, autobuses y aparcamiento en el estadio del Atlético de Madrid

El Riyadh Air Metropolitano se ha convertido en uno de los principales centros de ocio de la capital española. El estadio del Atlético de Madrid, además de los encuentros como local del conjunto rojiblanco, acoge una gran cantidad de eventos como conciertos. Un aspecto en el que ha aprovechado los problemas del Santiago Bernabéu, pasando a celebrar varios de los espectáculos programados en el estadio del Real Madrid. Además, el Metropolitano albergará la final de la Champions del año 2027.

Cuántas personas caben en el Metropolitano

El Riyadh Air Metropolitano ya acogió la final de la Champions de 2019, que enfrentó a Liverpool y Tottenham. La capacidad para eventos deportivos del estadio rojiblanco es de 70.692 espectadores, un 96% de ellos a cubierto de acuerdo con la información que facilita el Atlético de Madrid en su página web. Se calcula que el aforo del estadio para los conciertos se sitúa aproximadamente en 60.000 personas.

Dónde está el Metropolitano

El estadio del Atlético de Madrid se sitúa en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, más concretamente en el barrio de Rosas. El distrito en el que se encuadra el Metropolitano está en la zona este de la capital, y limita con los distritos de Hortaleza, Barajas, Vicálvaro y Ciudad Lineal y con los términos municipales de Coslada y San Fernando de Henares.

Cómo llegar al Metropolitano

El Metro de Madrid es una de las formas más cómodas de llegar al Riyadh Air Metropolitano. De hecho, el nombre de la parada más cercana al recinto no deja lugar a dudas: Estadio Metropolitano. Esta estación corresponde a la Línea 7. Más alejadas se encuentran las estaciones de Las Rosas (Línea 2) y Canillejas (Línea 5). Ambas se encuentran a quince minutos a pie del estadio. En cuanto a los autobuses, 15 líneas de la EMT y 20 de autobuses interurbanos cuentan con paradas en zonas cercanas al Metropolitano.

Otra opción, elegida por muchos, es el desplazamiento en coche. Se recomienda acudir con una antelación importante en los días de partido o celebración de eventos. Al Metropolitano se accede a través de dos de las vías más transitadas de la capital, la M-40 y la M-30.

Cómo aparcar en el Metropolitano

Uno de los principales motivos por los que se recomienda acudir en transporte público al Metropolitano es la falta de plazas de parking. Durante los días de partido, los parkings de los alrededores del estadio pasan a ser de uso exclusivo para los abonados que cuenten con abono de parking. También se puede comprar una entrada de parking para un solo día de partido. El horario para poder acceder al parking es de las 12:00 horas hasta dos horas después de la finalización del partido. Si éste se juega a las 14:00 horas o 16:15 horas, el horario pasará a ser desde las 10:00 horas a las dos horas posteriores al final del encuentro.

Cómo se llamaba el antiguo campo del Atlético

La afición atlética dijo adiós al estadio más emblemático de su historia, el Vicente Calderón, en el año 2017. Con 51 años a sus espaldas, la que fuera la casa del Atlético de Madrid fue derribada y los colchoneros se trasladaron al Metropolitano. El Vicente Calderón, que comenzó llamándose Estadio Manzanares, cambió su denominación en 1971 para honrar el nombre del entonces presidente del club.

Qué conciertos se celebrarán en el Metropolitano

El Riyadh Air Metropolitano ya ha acogido a grandes artistas nacionales e internacionales como Bruno Mars, Ed Sheeran, Iron Maiden, The Rolling Stones, Bruce Springsteen o Estopa. La próxima temporada de conciertos en el Metropolitano tendrá que esperar a mayo de 2026.