José Luis Rodríguez Zapatero, siendo presidente del Gobierno de España, pactó con Hugo Chávez la compra de petróleo rebajado en 2008, justo después del encontronazo que el venezolano tuvo con el Rey Juan Carlos I, momento recordado por la célebre frase que el entonces monarca espetó al dictador: «¿Por qué no te callas?». Así lo reconoce el emérito en sus memorias y así lo ha podido comprobar OKDIARIO a través de los registros históricos de comercio exterior que recoge el Ministerio de Economía.

«Tras este incidente diplomático, Chávez vino unos meses más tarde a enmendar su error», narra Juan Carlos I en dicho libro, desvelando parte de lo sucedido en el ya conocido viaje que hizo el entonces dirigente de Venezuela a España.

«Le recibí en mi residencia de verano de Palma de Mallorca en julio de 2008», comenta. Durante su estancia en la isla, el Rey, Zapatero y Chávez negociaron una rebaja en el precio del petróleo, para dejarlo a «precios de amigo». Todo esto para calmar la tensión tras el «¿por qué no te callas?».

En concreto, la famosa frase que el emérito lanzó al dictador sucedió el 10 de noviembre de 2007 durante la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, celebrada en el centro de convenciones de Espacio Riesco en Santiago de Chile. Chávez acababa de propinar varios insultos al ex presidente de España José María Aznar, provocando rechazo por parte de Zapatero y del Rey.

Ante ese comportamiento del presidente del país sudamericano, el dirigente español intentó pedir «respeto», aludiendo a que su antecesor había «sido elegido por los españoles». Sin embargo, mientras Zapatero pronunciaba estas palabras, Chávez no paraba de interrumpirle. En ese contexto, el Rey sacó de su fuero interno una frase que más tarde se convertiría en un icono e, incluso, un lema antichavista: «¿Por qué no te callas?».

Zapatero pactó petróleo barato con Chávez

Ese choque requirió una normalización de las relaciones, la cual se dió pocos meses después, en julio de 2008, cuando Chávez visitó España para calmar las tensiones. «Este rápido encuentro ayudó a restablecer las relaciones hispano-venezolanas», confiesa Juan Carlos I.

«Al final de nuestra reunión, llamada amistosa en la jerga diplomática, Chávez anunció que vendería petróleo venezolano a España a precios de amigo. Estaba redimiendo su inapropiado comportamiento con una sustancial ventaja comercial. El asunto había terminado, pero la frase quedaría para la historia», recuerda el emérito. Durante ese viaje, Chávez también vio a Zapatero.

La rebaja del precio del petróleo de Venezuela quedó registrada en los anales del Ministerio de Economía y Comercio. Así, según los datos consultados por OKDIARIO, se puede comprobar un importante descenso del coste del 20%.

De hecho, en 2009, España compró al país caribeño más petróleo que en 2008, pero gastó menos dinero. En concreto, medido por tonelada de crudo, en 2008 España intercambiaba el petróleo venezolano por 358,5 euros. En 2009, este precio disminuyó hasta los 287,1 euros por tonelada.

Con todo, el petróleo no fue el primer acuerdo entre Zapatero y Chávez, pues ambos gobiernos tuvieron, en general, muy buenas relaciones en aquella época. Destaca, por ejemplo, el acuerdo para vender a Venezuela 31 patrulleras construidas en Vigo por el grupo gallego Rodman Polyships, que preside el empresario Manuel Rodríguez Vázquez. El contrato se cifró en 157 millones de euros.