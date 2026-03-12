Indra compra Tresca y crea la primera fabrica de drones en León

Indra ha comprado Tresca, una consultora de ingeniería. La compra se hace con motivo de la construcción de la primera fábrica de drones en León. Debido a la creciente demanda en sistemas aéreos no tripulados y munición merodeadora. Indra ha anunciado que la factoría generará unos 200 puestos de trabajo cuando alcance su nivel máximo de producción. En este proyecto, la función de Tresca será la de la construcción de la infraestructura.

La fusión forma parte del plan de Indra de establecer un ecosistema de empresas de defensa «sólido y distribuido territorialmente», con la mirada puesta en el poder tecnológico en los sectores de alto valor añadido, como el de los drones.

El director de Ingeniería de Indra, José Andrés González Para, ha afirmado que la empresa de defensa está actualizando sus capacidades industriales a un ritmo «vertiginoso» en todo el territorio y subraya la necesidad de contar con empresas como Tresca, que cuentan con los profesionales y el talento que buscan para lograr sus objetivos.

Por otro lado, el director general de Tresca, Francisco Carro, ha elogiado a la multinacional, ha dicho que trabajar junto a Indra supone la consolidación definitiva de la consultora en el sector de la defensa.

Con este acuerdo, Indra refuerza su compromiso por la colaborción con empresas españolas, pymes y compañías especializadas, fomentando un ecosistema industrial competitivo, innovador y con fuerte arraigo territorial.

¿Qué es Tresca?

Tresca Ingeniería es una compañía que cuenta con una amplia experiencia de más de 25 años en proyectos técnicos y complejos para los sectores de la energía, oil & gas, minería, industria química, farmacéutica, mecánica y automoción.