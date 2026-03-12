Sánchez plagia a Maduro y al kirchnerismo con su ‘odiómetro’ para censurar las redes sociales

Hodio, la nueva herramienta que ha anunciado Pedro Sánchez para «medir los discursos de odio en las plataformas digitales», presenta muchas semejanzas con otros sistemas ideados por dirigentes como Nicolás Maduro o el kirchnerismo para perseguir a la oposición política y justificar la censura.

«Nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales. El objetivo de esta huella, por tanto, va a ser calcular el nivel de presencia, la amplificación de estos discursos en las redes sociales en España», afirmó Sánchez este miércoles, en la presentación de Hodio, durante la Cumbre contra el Odio, celebrada en Madrid.

Este instrumento medirá la autodenominada Huella de Odio y Polarización en las redes sociales y los resultados serán públicos, según Sánchez, «para que todo el mundo sepa quién frena el odio, quién mira hacia otro lado y quién hace negocio con el odio».

Ley contra el Odio en Venezuela

En 2017, la dictadura venezolana aprobó la llamada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con penas de hasta 20 años de prisión, y el objetivo de controlar los medios de comunicación y las redes sociales.

Esta ley prohíbe los mensajes que «inciten al odio nacional», entre otros y obliga a los prestadores de radio, televisión y al resto de medios de comunicación a «difundir mensajes dirigidos promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad». También prohíbe los partidos que «se funden o promuevan» lo que consideren «fascismo, intolerancia y odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza».

La ley de Maduro consagra el «derecho irrenunciable» del pueblo venezolano «a la paz, la convivencia pacífica y la tranquilidad pública» y declara a Venezuela «como un territorio de paz, contrario a la guerra y la violencia en todas sus formas, expresiones y manifestaciones».

La aplicación de la ley corresponde a una Comisión para la Convivencia Pacífica «destinada a promover y garantizar la dignidad humana». En su régimen sancionador, se establecen penas de prisión de diez a veinte años para «quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio».

Igualmente, los medios de comunicación que «difundan mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional» serán cerrados. También se obliga a las redes sociales a la retirada de contenidos en un plazo máximo de seis horas. En caso contrario, el portal será bloqueado.

‘Nodio’, en Argentina

En el caso de Argentina, el kirchnerismo, a través del gobierno de Alberto Fernández, implantó el Observatorio Nodio contra la «desinformación y la violencia simbólica» en la prensa y las redes sociales, que tenía como objetivo «proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias».

La creación de este ente fue muy criticada por asociaciones de la prensa por sus fines de censura. Incluso su responsable, Miriam Lewin, Defensora del Público de Argentina, fue denunciada por varios diputados, que la acusaban de querer controlar los medios de comunicación y las redes, si bien fue finalmente archivado.

Según Sánchez, el objetivo de su herramienta Hodio será «sacar el odio de la sombra, hacerlo visible, exigir responsabilidades a quienes no actúan». «El entorno digital no puede ser un espacio sin reglas, y, a partir de ahora, las redes sociales tendrán que rendir cuentas públicamente por cada contenido de odio que permitan y la sociedad en su conjunto podrá ser consciente de los ambientes en los que nos relacionamos», aseveró el socialista.

Hodio forma parte de un paquete de medidas con normas regulatorias contra las grandes plataformas digitales, entre las que se encuentra también la prohibición del acceso a redes a menores de 16 años, obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, o la tipificación como delito de la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.

Sánchez, que se ha declarado también víctima de los discursos de odio, critica que se utilice como arma política. «Es como un virus en un laboratorio con el que se experimenta, simplificando la realidad hasta convertirla en un ellos contra nosotros», subrayó este miércoles.

Igualmente, Sánchez destacó que el odio es «un producto que se mercantiliza», algo que «los diseñadores del algoritmo lo saben» y que, por ello, potencian para «mantener enganchada a la gente en esos discursos y en esas conversaciones de odio». Finalmente, reclamó hablar «más de amor y menos de odio».