Adiós a Wallapop y Vinted: llegan a España los contenedores inteligentes que te pagan por reciclar tu ropa

En todas las casas solemos acumular bastante ropa, e incluso la mayor parte ni tan siquiera nos la ponemos. ¿Y qué hacemos con ella? A veces se dona, o se vende en plataformas como Vinted o Wallapop, o acaba directamente en la basura. En este contexto, la Unión Europea quiere probar un sistema distinto que consiste en instalar contenedores capaces de reconocer automáticamente el estado de cada prenda y ofrecer una compensación económica a quien la entregue y sí, España participará en esta fase piloto.

El proyecto llega en un momento en el que el volumen de residuos textiles no deja de crecer. Se calcula que en España se generan alrededor de un millón de toneladas al año, una cifra que refleja hasta qué punto la ropa se ha convertido en un residuo difícil de gestionar. Buena parte de esas prendas aún podría reutilizarse o reciclarse, pero no existe un sistema cómodo que facilite esa decisión al ciudadano. Con estos nuevos contenedores, la idea es ponerlo más fácil y añadir un pequeño incentivo económico. La tecnología analiza cada prenda, determina si puede usarse de nuevo o si debe ir al reciclaje y, según ese resultado, el usuario recibe una compensación. El objetivo es que más personas separen su ropa usada y la entreguen en un punto adecuado antes de que termine mezclada con otros residuos.

Llegan los contenedores inteligentes que te pagan por reciclar tu ropa

El programa se llama TexMat y cuenta con financiación del marco Horizon Europe, con un presupuesto de 6,25 millones de euros. Detrás de esta iniciativa está el centro de investigación finlandés VTT, acompañado por una red de socios de siete países. La propuesta se desarrollará hasta marzo de 2029 y busca crear un sistema sólido para la recogida y reutilización de ropa en toda Europa.

Lo que hace diferente a TexMat es el uso de contenedores automatizados equipados con sensores y sistemas de análisis capaces de evaluar cada prenda. El dispositivo detecta su estado, su composición e incluso si puede destinarse a la venta como artículo de segunda mano o si debe dirigirse directamente a procesos de reciclaje industrial para recuperar fibras. En función de esa valoración, el usuario recibirá una recompensa económica todavía por definir. No habrá una cifra única, ya que dependerá de factores como la calidad del tejido o el estado de conservación. Por ahora, la prioridad del proyecto es poner a prueba el funcionamiento del sistema y medir cómo reaccionan los consumidores a esta nueva forma de gestionar la ropa usada.

España probará los primeros contenedores inteligentes en 2026

El piloto español arrancará en 2026 e incluirá dos contenedores: uno en un entorno urbano de alta densidad de población y otro en una zona más rural para comparar comportamientos y flujos de uso. La participación española estará coordinada por la Universidad de A Coruña, que analizará qué impulsa a los ciudadanos a reciclar más y qué modelos de negocio son viables alrededor de este sistema.

Junto a la universidad participan Humana, responsable de la parte social y de la experiencia previa en gestión de textiles usados, y las empresas tecnológicas IRIS Technology Solutions y Rovimatica. Esta última será la encargada de desarrollar el contenedor inteligente y la plataforma digital que conectará toda la información del proceso, desde la entrega de la prenda hasta la compensación económica para el usuario.

La prueba encaja además, con los planes que la Unión Europea lleva tiempo preparando para que la ropa usada se recoja por separado y no termine mezclada con el resto de residuos. Esa obligación se irá aplicando en todos los países en los próximos años, así que este piloto servirá para ver cómo responde la gente y qué ajustes hacen falta. Si el sistema funciona y los ciudadanos lo usan con normalidad, la idea es que pueda ampliarse poco a poco y convertirse en una herramienta real para mejorar la gestión del textil en España.

Un posible cambio de hábitos para el consumidor

La introducción de que haya un incentivo económico puede modificar la manera en la que se gestiona la ropa que ya no se utiliza. Muchos hogares acumulan prendas en buen estado que ya no tienen uso, pero que pueden revenderse o reciclarse sin dificultad. Hasta ahora, la falta de un sistema ágil hacía que buena parte terminara en contenedores generalistas. Sin embargo, con esta nueva propuesta, la Unión Europea busca facilitar el proceso y motivar a los ciudadanos con un beneficio directo a razón de la ropa que reciclen y el estado de esta.

Si el proyecto crece y funciona como se espera, podría abrir la puerta a futuros programas de compensación ligados al reciclaje de textiles y fomentar un consumo más responsable. Además, también plantea una alternativa distinta a plataformas como Wallapop o Vinted para quienes no quieren invertir tiempo en vender ropa, pero tampoco desean tirarla.