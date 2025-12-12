El fraude que arrasa en plataformas de segunda mano: la Guardia Civil lanza una advertencia sobre Vinted y Wallapop

Cada vez es más habitual recurrir a aplicaciones como Wallapop o Vinted para vender aquello que ya no utilizamos. Es algo que resulta cómodo, rápido y, en la mayoría de ocasiones, funciona bien. Pero esa tendencia ha traído consigo otro fenómeno: la actividad de ciberdelincuentes que usan estas plataformas de segunda mano como gancho para captar a usuarios desprevenidos. Aunque ambas compañías cuentan con sistemas de protección, la Guardia Civil ha señalado que los estafadores ya conocen dónde están los puntos débiles y cómo mover a las víctimas fuera de los canales seguros, de modo que debemos estar alerta, conocer bien en qué consiste el fraude al que se dedican y qué aconsejan las autoridades.

El principal problema es algo que seguramente han sufrido todas aquellas personas que utilizan de forma regular, las mencionadas plataformas de segunda mano, y otras. Se trata de intentar salir del canal de venta oficial para las transacciones que se publicitan. Es decir, mientras los usuarios confían en que todo se hará dentro de la aplicación, los timadores intentan llevar la conversación a WhatsApp, Telegram o cualquier canal en el que la plataforma ya no pueda intervenir. Ahí es donde organizan la estafa, bien pidiendo que se pague por adelantado, bien prometiendo un envío que nunca llega. A veces incluso fabrican mensajes falsos, como supuestos correos de verificación que simulan provenir de organismos oficiales. Y, cuando reciben el dinero, desaparecen. La Guardia Civil ha visto un aumento claro de este tipo de fraudes en los últimos meses y advierte de que la sensación de seguridad que generan estas apps no las hace infalibles. De hecho, los casos recientes muestran que basta un descuido para perder un producto caro o una suma importante de dinero.

El fraude que arrasa en plataformas de segunda mano

Uno de los ejemplos más comentados tuvo lugar hace unos meses, cuando Wallapop comenzó a llenarse de robots de cocina Thermomix vendidos a precios sorprendentemente bajos. Para quien conocía el mercado, aquello ya levantaba sospechas: estos aparatos normalmente superan los 1.500 euros y rara vez se rebajan tanto. Aun así, muchos usuarios llegaron a iniciar la compra convencidos de haber encontrado una auténtica oportunidad.

Lo que terminaba ocurriendo fue lo contrario. Tras realizar el pago, el producto nunca llegaba y el vendedor desparecía por completo. Algunos afectados denunciaron los hechos cuando ya no había manera de recuperar el dinero por los cauces ordinarios. Este tipo de fraude es justo el que menciona la Guardia Civil como ejemplo de gancho perfecto: un precio muy atractivo que incita a cerrar rápido la operación y bajar la guardia, justo lo que el timador necesita.

La venta del smartphone de 850 euros: otro engaño frecuente

Hay otra estafa que la Guardia Civil ha querido destacar. En este caso, la víctima era un comprador interesado en un teléfono móvil de gama alta que la vendedora ofrecía por 850 euros. El precio, de nuevo, resultaba demasiado ventajoso. Aun así, el comprador aceptaba trasladar la operación fuera de Wallapop, convencido por un correo supuestamente emitido por la propia Guardia Civil que le aseguraba que la operación era segura.

Aquello, por supuesto, era falso. La Guardia Civil no realiza ningún tipo de verificación de compraventa ni supervisa operaciones de particulares. En esta otra estafa, el comprador efectuaba el pago, pero evidentemente, el móvil no llegaba jamás y la persona que lo vendía (el estafador) dejaba de responder tras recibir el dinero. El caso terminó en denuncia, como ocurre con la mayoría de fraudes de este tipo, cuando ya no queda más remedio que recurrir a la vía legal para tratar de recuperar lo perdido.

Por qué no hay que salir nunca de la plataforma

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado insisten una y otra vez en el mismo mensaje: nunca hay que completar la operación fuera de las vías oficiales de Wallapop, Vinted o la plataforma correspondiente. Cuando el intercambio se produce por canales ajenos, desaparecen todas las garantías y, si surge un problema, es mucho más difícil demostrar qué ocurrió y quién está detrás de la supuesta venta.

Por otro lado, los estafadores usan desde pagos por Bizum hasta falsos avisos de envío para convencer al usuario de que todo va bien. En algunos casos aseguran que el paquete ya ha salido y proporcionan un enlace para seguirlo que es del todo falso. En otros, directamente venden productos que ni existen o que no se corresponden con las fotografías publicadas. Cuando la víctima se da cuenta, el vendedor ya no responde y la cuenta suele haber sido eliminada.

Todo esto explica por qué la Guardia Civil insiste tanto en este punto: si la compraventa se mantiene dentro de la plataforma, existen mecanismos de reclamación, sistemas de verificación y un soporte que puede intervenir. Si se sale, la protección prácticamente desaparece.