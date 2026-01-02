Sube el precio del tabaco y el BOE lo ha confirmado: las marcas afectadas y los nuevos precios
El nuevo año implica subida de precios en muchos productos y lo cierto es que de nuevo, el tabaco es uno de ellos. Tras varios meses de subidas, muchos fumadores no esperaban encontrarse que de nuevo una subida de precios al volver al estanco después de Navidad. Pero el Boletín Oficial del Estado publicó el 27 de diciembre la última actualización de precios del tabaco, una decisión que afecta a cajetillas, cigarros, cigarritos y varias picaduras de liar. Y aunque es habitual como decimos, que estas resoluciones aparezcan a lo largo del año, la de finales de diciembre suele sentirse más porque, en la práctica, marca el punto de partida del nuevo curso. Así que quienes compren tabaco este mes enero ya se encontrarán con los nuevos importes.
Esta modificación llega después de semanas de pequeños ajustes en otras marcas conocidas. Primero se movieron los precios de Fortuna, Ducados, West, B.N., Davidoff, Embassy, Gauloises, Gitanes, JPS, Richmond o Superkings. Ahora es el turno de referencias como Luckies Lucky Strike, Dunhill o Pall Mall, que suman su propia actualización al listado oficial. El BOE deja claro que no todas las marcas cambian de precio, pero sí una cantidad significativa que conviene revisar para saber cuánto pagará cada fumador en 2026. La resolución se aplica a los estancos de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla y entró en vigor nada más publicarse. Es decir, cuando la mayoría vuelva a su rutina después de Reyes, estos serán ya los importes definitivos.
Las marcas de tabaco que cambian su precio a partir de ahora
Los nuevos precios publicados por el BOE son los que deben figurar de forma obligatoria en los estancos, y conviene repasarlos con calma porque no solo afectan a las marcas más conocidas, sino también a formatos menos visibles que muchos consumidores compran de manera habitual. La resolución detalla, línea a línea, cómo queda cada una de las referencias, algo que los estanqueros ya han empezado a aplicar desde finales de diciembre. De este modo, te dejamos a continuación el listado de marcas de tabaco para que identificar cuánto cuesta ahora cada cajetilla, cada envase de cigarritos o cada picadura de liar. Es un listado amplio, con variaciones en distintos tipos de tabaco, y ayuda a entender mejor cómo se mueve el mercado y qué marcas han experimentado ajustes justo al arrancar el nuevo año.
Cigarrillos (precio por cajetilla)
- Dunhill International: 7,15 euros
- Luckies Red (20): 4,85 euros
- Luckies Red 100s: 4,85 euros
- Luckies Red 23: 5,50 euros
- Lucky Strike Blue: 5,85 euros
- Lucky Strike Compact Amber: 5,60 euros
- Lucky Strike Eclipse (20): 5,60 euros
- Lucky Strike Original Tobacco: 5,75 euros
- Lucky Strike Red: 5,85 euros
- Lucky Strike Red 100’s: 5,35 euros
- Lucky Strike Red Blando: 5,75 euros
- Lucky Strike Red XL 40 s: 10,50 euros
- Lucky Strike Silver Bay: 5,75 euros
- Lucky Strike Twist (20): 5,60 euros
- Lucky Strike XL (23): 6,15 euros
- Lucky Strike XL (28): 7,60 euros
- Pall Mall International Red: 6,45 euros
- Pall Mall Puerto Rico: 5,85 euros
- Peter Stuyvesant Blue: 6,25 euros
- Peter Stuyvesant Red: 6,25 euros
- Peter Stuyvesant Silver: 6,25 euros
- Rothmans Blue: 6,90 euros
- Rothmans of London: 5,50 euros
- Rothmans of London 100’s: 5,10 euros
- Rothmans of London DS: 5,40 euros
- Rothmans of London Silver (20): 5,50 euros
- Rothmans of London White and Blue: 5,50 euros
- Rothmans Red: 6,90 euros
- Royal Crown Filter: 6,25 euros
- Vogue Super Slims Blue: 7,15 euros
- Winfield Red: 8,40 euros
Cigarros y cigarritos (precio por unidad)
- Floridita (20): 0,21 euros
- Floridita Red Filter (20): 0,21 euros
Cigarros y cigarritos (precio por envase)
- American Blend Capa Natural (17): 2,70 euros
- Braniff American Blend Capa Natural (20): 3,10 euros
- Linea D’Oro Gold (20): 3,30 euros
- Linea D’Oro Negro Filter (20): 3,30 euros
- Linea D’Oro Red (20): 3,30 euros
- Linea D’Oro White (20): 3,30 euros
- Negro Capa Natural (20): 3,10 euros
- Negro Filt Capa Natural (20): 3,10 euros
- Negro Filter Capa Natural (17): 2,70 euros
- Lucky Strike Crisp cigarritos (20): 4,50 euros
- Pall Mall Red Capa Natural (18): 3,50 euros
- Roll’s Red (17): 2,70 euros
- Rothmans of London cigarritos (18): 3,50 euros
- Villiger Export Pressed (5): 7,20 euros
- Villiger Gold Mini Filter (20): 4,50 euros
- Villiger Kiel Junior (10): 5,50 euros
- Villiger Mini Black Sumatra (20): 4,50 euros
- Villiger Mini Red Filter (20): 4,50 euros
Picaduras de liar (precio por unidad)
- Ajja 17 Extra Blonde (40 g): 9,90 euros
- Cutters Choice (50 g): 13,50 euros
- Lucky Strike entubar (84 g): 19,90 euros
- Lucky Strike Liar y Entubar (30 g): 6,80 euros
- Lucky Strike para liar (30 g): 7,00 euros
- Lucky Strike Tabaco de Volumen (53 g): 12,00 euros
- Lucky Strike XL Tabaco de Volumen (88 g): 20,40 euros
- Pall Mall Roll New Orleans Sun Ripened Tobacco (200 g): 48,00 euros
- Samson Original Blend (50 g): 12,00 euros
Picaduras de pipa (precio por unidad)
- Revoshi Chao Bella (995 g): 65,00 euros
- Revoshi D’App Strng (995 g): 65,00 euros
- Revoshi Eskimo L (995 g): 65,00 euros
- Revoshi Nana (995 g): 65,00 euros
- Dozaj Black Berga (200 g): 18,50 euros
- Dozaj Purple (950 g): 69,95 euros
Precios específicos para Ceuta y Melilla
Cigarrillos
- Lucky Strike Red: 3,75 euros
Picadura de pipa
- Dozaj Purple (950 g): 41,90 euros
Aunque la resolución se publicó justo después de Navidad, será ahora, durante la primera semana de enero, cuando muchos fumadores noten realmente la subida. Con estas actualizaciones, el Gobierno cierra el ejercicio fiscal anterior y abre el nuevo con el listado revisado de precios, una práctica habitual pero que siempre reabre el debate sobre el impacto del tabaco en el bolsillo y en su consumo.