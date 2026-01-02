Sube el precio del tabaco y el BOE lo ha confirmado: las marcas afectadas y los nuevos precios

El nuevo año implica subida de precios en muchos productos y lo cierto es que de nuevo, el tabaco es uno de ellos. Tras varios meses de subidas, muchos fumadores no esperaban encontrarse que de nuevo una subida de precios al volver al estanco después de Navidad. Pero el Boletín Oficial del Estado publicó el 27 de diciembre la última actualización de precios del tabaco, una decisión que afecta a cajetillas, cigarros, cigarritos y varias picaduras de liar. Y aunque es habitual como decimos, que estas resoluciones aparezcan a lo largo del año, la de finales de diciembre suele sentirse más porque, en la práctica, marca el punto de partida del nuevo curso. Así que quienes compren tabaco este mes enero ya se encontrarán con los nuevos importes.

Esta modificación llega después de semanas de pequeños ajustes en otras marcas conocidas. Primero se movieron los precios de Fortuna, Ducados, West, B.N., Davidoff, Embassy, Gauloises, Gitanes, JPS, Richmond o Superkings. Ahora es el turno de referencias como Luckies Lucky Strike, Dunhill o Pall Mall, que suman su propia actualización al listado oficial. El BOE deja claro que no todas las marcas cambian de precio, pero sí una cantidad significativa que conviene revisar para saber cuánto pagará cada fumador en 2026. La resolución se aplica a los estancos de la Península, Baleares, Ceuta y Melilla y entró en vigor nada más publicarse. Es decir, cuando la mayoría vuelva a su rutina después de Reyes, estos serán ya los importes definitivos.

Las marcas de tabaco que cambian su precio a partir de ahora

Los nuevos precios publicados por el BOE son los que deben figurar de forma obligatoria en los estancos, y conviene repasarlos con calma porque no solo afectan a las marcas más conocidas, sino también a formatos menos visibles que muchos consumidores compran de manera habitual. La resolución detalla, línea a línea, cómo queda cada una de las referencias, algo que los estanqueros ya han empezado a aplicar desde finales de diciembre. De este modo, te dejamos a continuación el listado de marcas de tabaco para que identificar cuánto cuesta ahora cada cajetilla, cada envase de cigarritos o cada picadura de liar. Es un listado amplio, con variaciones en distintos tipos de tabaco, y ayuda a entender mejor cómo se mueve el mercado y qué marcas han experimentado ajustes justo al arrancar el nuevo año.

Cigarrillos (precio por cajetilla)

Dunhill International: 7,15 euros

Luckies Red (20): 4,85 euros

Luckies Red 100s: 4,85 euros

Luckies Red 23: 5,50 euros

Lucky Strike Blue: 5,85 euros

Lucky Strike Compact Amber: 5,60 euros

Lucky Strike Eclipse (20): 5,60 euros

Lucky Strike Original Tobacco: 5,75 euros

Lucky Strike Red: 5,85 euros

Lucky Strike Red 100’s: 5,35 euros

Lucky Strike Red Blando: 5,75 euros

Lucky Strike Red XL 40 s: 10,50 euros

Lucky Strike Silver Bay: 5,75 euros

Lucky Strike Twist (20): 5,60 euros

Lucky Strike XL (23): 6,15 euros

Lucky Strike XL (28): 7,60 euros

Pall Mall International Red: 6,45 euros

Pall Mall Puerto Rico: 5,85 euros

Peter Stuyvesant Blue: 6,25 euros

Peter Stuyvesant Red: 6,25 euros

Peter Stuyvesant Silver: 6,25 euros

Rothmans Blue: 6,90 euros

Rothmans of London: 5,50 euros

Rothmans of London 100’s: 5,10 euros

Rothmans of London DS: 5,40 euros

Rothmans of London Silver (20): 5,50 euros

Rothmans of London White and Blue: 5,50 euros

Rothmans Red: 6,90 euros

Royal Crown Filter: 6,25 euros

Vogue Super Slims Blue: 7,15 euros

Winfield Red: 8,40 euros

Cigarros y cigarritos (precio por unidad)

Floridita (20): 0,21 euros

Floridita Red Filter (20): 0,21 euros

Cigarros y cigarritos (precio por envase)

American Blend Capa Natural (17): 2,70 euros

Braniff American Blend Capa Natural (20): 3,10 euros

Linea D’Oro Gold (20): 3,30 euros

Linea D’Oro Negro Filter (20): 3,30 euros

Linea D’Oro Red (20): 3,30 euros

Linea D’Oro White (20): 3,30 euros

Negro Capa Natural (20): 3,10 euros

Negro Filt Capa Natural (20): 3,10 euros

Negro Filter Capa Natural (17): 2,70 euros

Lucky Strike Crisp cigarritos (20): 4,50 euros

Pall Mall Red Capa Natural (18): 3,50 euros

Roll’s Red (17): 2,70 euros

Rothmans of London cigarritos (18): 3,50 euros

Villiger Export Pressed (5): 7,20 euros

Villiger Gold Mini Filter (20): 4,50 euros

Villiger Kiel Junior (10): 5,50 euros

Villiger Mini Black Sumatra (20): 4,50 euros

Villiger Mini Red Filter (20): 4,50 euros

Picaduras de liar (precio por unidad)

Ajja 17 Extra Blonde (40 g): 9,90 euros

Cutters Choice (50 g): 13,50 euros

Lucky Strike entubar (84 g): 19,90 euros

Lucky Strike Liar y Entubar (30 g): 6,80 euros

Lucky Strike para liar (30 g): 7,00 euros

Lucky Strike Tabaco de Volumen (53 g): 12,00 euros

Lucky Strike XL Tabaco de Volumen (88 g): 20,40 euros

Pall Mall Roll New Orleans Sun Ripened Tobacco (200 g): 48,00 euros

Samson Original Blend (50 g): 12,00 euros

Picaduras de pipa (precio por unidad)

Revoshi Chao Bella (995 g): 65,00 euros

Revoshi D’App Strng (995 g): 65,00 euros

Revoshi Eskimo L (995 g): 65,00 euros

Revoshi Nana (995 g): 65,00 euros

Dozaj Black Berga (200 g): 18,50 euros

Dozaj Purple (950 g): 69,95 euros

Precios específicos para Ceuta y Melilla

Cigarrillos

Lucky Strike Red: 3,75 euros

Picadura de pipa

Dozaj Purple (950 g): 41,90 euros

Aunque la resolución se publicó justo después de Navidad, será ahora, durante la primera semana de enero, cuando muchos fumadores noten realmente la subida. Con estas actualizaciones, el Gobierno cierra el ejercicio fiscal anterior y abre el nuevo con el listado revisado de precios, una práctica habitual pero que siempre reabre el debate sobre el impacto del tabaco en el bolsillo y en su consumo.