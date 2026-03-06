Estados Unidos (EEUU) destruyó 92.000 puestos de trabajo no agrícolas a lo largo de febrero, algo que ha provocado que la tasa de paro se incremente en una décima en comparación con el mes anterior, hasta el 4,4%, según los datos publicados este viernes por el Departamento de Trabajo del país. Esto contrasta enormemente con el mes de enero, cuando se crearon 126.000 empleos.

El incremento del paro en EEUU supone un apoyo al discurso de la Administración de Donald Trump. El dirigente norteamericano lleva tiempo presionando a la Reserva Federal (Fed) para que aplique rebajas en los tipos de interés. Una presión que ha llegado al punto de pedir la dimisión del presidente del organismo, Jerome Powell.

La intención de Trump es reducir el gasto público asociado al pago de intereses de la deuda pública. Esta es la única partida que el presidente puede utilizar para ajustar las cuentas de EEUU en un momento en el que el endeudamiento está alcanzando cotas de tiempos de guerra.

Este plan puede estar comenzando a tener sustento en las variables macroeconómicas. Si las subidas del desempleo se enquistan y continúan a lo largo del tiempo, las autoridades monetarias de la Fed tendrán más motivos, no sólo para no subir tipos, sino para bajarlos.

El paro en EEUU en febrero

El Departamento de Trabajo ha revisado a la baja la lectura de diciembre en 65.000 empleos, desde los +48.000 a -17.000, y la de enero en 4.000, desde +130.000 hasta +126.000. Con estas modificaciones, han desaparecido 69.000 puestos de trabajo respecto a lo informado anteriormente.

En el caso de la tasa de desempleo, esta se situó en febrero en el 4,4%, una décima más que en enero. Además, fue dos décimas superior en comparativa interanual.

El número de desempleados alcanzó en el segundo mes del año los 7,571 millones frente a los 7,368 millones de enero, incluyendo 1,899 millones de parados de larga duración (aquellos sin trabajo durante 27 semanas o más), que representaron el 25,1% del total de desocupados.

El número de empleados a tiempo parcial por motivos económicos se hundió en 477.000 personas desde enero, hasta los 4,396 millones. Por otro lado, la tasa de participación de la fuerza laboral se situó en el 62%, una décima menos.