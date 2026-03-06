UBS señala en uno de sus últimos informes a Grifols, Acerinox, Ebro Foods y Ferroglobe como las empresas más perjudicadas en el caso de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, cumpla con sus amenazas y rompa todo vínculo comercial con España. Según la entidad, estas compañías tienen «una alta exposición a la exportación de bienes a EEUU», por lo que son las «más expuestas» ante este tipo de problemas.

Todo esto se remonta a una declaración de Trump en la que afirmaba que iba a buscar cesar todo intercambio comercial con España, lo que implicaría la suspensión de las importaciones estadounidenses provenientes de nuestro país.

Esto se produjo tras la decisión de Pedro Sánchez de no permitir que las fuerzas estadounidenses utilicen las bases militares de utilización conjunta para operaciones vinculadas con Irán, así como por los continuos desacuerdos sobre los compromisos de gasto en defensa de España dentro de la OTAN.

Por ello, Trump indicó que había dado instrucciones al Departamento del Tesoro para que examinara opciones para poner fin a las relaciones económicas con España. UBS explica que este «anuncio representa una intención política declarada más que una medida comercial implementada, y su ejecución sigue siendo incierta dadas las restricciones legales y el estatus de España como miembro de la Unión Europea, donde la política comercial se negocia a nivel de bloque».

Grifols, Acerinox, Ebro Foods y Ferroglobe

No obstante, en caso de que fuera posible llevar adelante el veto que ha propuesto Trump, UBS asegura que «las empresas que cotizan en Bolsa» más «expuestas» por tener «una alta exposición a la exportación de bienes a EEUU» son Acerinox, Grifols, Ebro Foods y Ferroglobe, siendo esta última la única que cotiza en la nación norteamericana.

En el caso de Grifols, si bien es verdad que va a ser capaz de esquivar estas restricciones en la comercialización del último de sus medicamentos aprobados por la Federación de Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés), UBS considera que puede verse perjudicada por otro lado.

Así, en los registros del Ministerio de Economía de España se contabilizan en 2025 exportaciones de 365,7 millones de euros de «sangre humana» y derivados a EEUU, que corresponden a «sangre humana, antisueros y vacunas», en los que Grifols es un referente a nivel mundial.

No obstante, la empresa no contempla que este conflicto comercial vaya a impactar en su negocio. Según fuentes de Grifols, su «actividad en el mercado estadounidense se articula principalmente a través de estructura productiva y regulatoria propia en EEUU, no mediante exportaciones directas desde España».

Esto quiere decir que la actividad estadounidense de Grifols es «autosuficiente» en términos generales. Su «estructura verticalmente integrada reduce las dependencias transfronterizas», mientras que sus «instalaciones con autorizaciones regulatorias equivalentes» les aseguran «la flexibilidad necesaria para adaptar la producción entre distintos centros sin afectar» a la capacidad operativa de la empresa. Es decir, Grifols tiene una visión opuesta a la de UBS.

Difícil de implementar

Por otro lado, UBS considera que «una restricción de las importaciones estadounidenses específica para España sería técnicamente ejecutable bajo las reglas formales de país de origen, pero su eficacia en el mundo real probablemente sería limitada».

«Las complejas cadenas de suministro de la UE, el procesamiento en múltiples países y el uso generalizado del etiquetado Made in EU harían que la aplicación fuera administrativamente farragosa y propensa a disputas», asegura la entidad.

Además, estos analistas creen que «la posición de España dentro del mercado único de la UE limita aún más el impacto», pues «cualquier acción de EEUU dirigida a un solo Estado miembro corre el riesgo de enfrentar desafíos legales y una repercusión geopolítica más amplia, mientras que las empresas podrían mitigar la medida desviando etapas de producción a otros países de la UE», como es el caso del nuevo medicamento de Grifols mencionado anteriormente, que se fabrica en Alemania.

UBS argumenta que «la eficacia» de este veto comercial de Trump a España «variaría drásticamente por sector». Por un lado, las industrias altamente reguladas (farmacéutica, automotriz, bienes industriales) podrían ser controladas con mayor rigor». Por otro, «los productos agroalimentarios y los bienes de consumo con insumos mezclados serían mucho más difíciles de vigilar».