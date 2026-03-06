¿Cuánto dinero va a cobrar Irene Rosales por sentarse en el plató de ‘De Viernes’?

Durante el verano saltaba la noticia de la separación de Irene Rosales y Kiko Rivera, algo que llenaba de noticias un mes de agosto que ya estaba siendo bastante movido. En un primer momento, la pareja intentó hacer ver que se habían separado de mutuo acuerdo y con buena relación, tratando de conseguir que sus hijas no notasen grandes cambios. En ese momento, Irene seguía defendiendo a Kiko, pese a que durante años se ha hablado de infidelidades y hasta han salido varias mujeres para hablar de sus encuentros con el hijo de Isabel Pantoja. Una vez que ambos han vuelto a encontrar el amor, esa tregua se ha roto por completo y la sevillana acude a De Viernes para hablar claro por primera vez de todo lo que ocurrió en su matrimonio.

La ex modelo siempre ha defendido que su intención era tener una familia como la que formaron sus padres y estar alejada del mundo del corazón y la televisión, pero cuando tu suegra es Isabel Pantoja, eso es imposible. Aunque tardó mucho tiempo en entrar por el aro, terminó acudiendo a GH DÚO (con el fin de pagar deudas con Hacienda de Kiko) y después se convirtió en colaboradora de Viva la vida. Pero esa vida siempre le traía numerosos dolores de cabeza, teniendo a la prensa siempre en la puerta de su casa.

Muchas de esas preguntas siempre iban en el mismo sentido, hablando de posibles infidelidades de Kiko, pero ella siempre lo negaba o guardaba silencio con tal de seguir con la paz en la pareja. Ahora, con la pelea por la custodia de sus hijas, la guerra ha comenzado y la sevillana ha decidido atacar en televisión.

«He sido una persona a la que constantemente le han sido infiel», es una de las frases que se puede escuchar en el adelanto de De Viernes. Aunque era un secreto a voces, que hasta el propio Kiko ha reconocido, por primera vez Rosales habla de las deslealtades que ha sufrido: «Me han escrito infinidad de veces que soy una cornuda y eso muy duro (…) ¿Cómo pretendo que me respete la persona que está escribiendo cornuda si el primero que no me respeta es mi marido», asegura, rotunda.

En 2026 la situación ha cambiado tanto que ambos tienen nuevas parejas y no tienen miedo a dejarse ver en las redes sociales y ante las cámaras.

¿Cuánto cobrará Irene Rosales por su entrevista en ‘De Viernes’?

Aunque es sabido que se trata del programa que mejor paga a sus invitados, llegando a decirse que había llegado a firmar contratos de 100.000 euros en algunos casos, gracias a su directora se sabe que las cantidades son menores. Julia Tapia aseguraba que los cheques firmados eran grandes, pero no tanto como se dice.

«Normalmente, se dan cifras disparatadísimas que no suelen tener que ver con la realidad. Ojalá pudiésemos manejar esas cifras», decía al portal de televisión Blupper. Gracias a Elisa Mouliáa, que las tuvo que hacer públicas ante el juez, sabemos que esas exclusivas suelen estar más cerca de los 30.000 euros, aunque cada negociación en su mundo.

Se desconoce cuál es el dinero que ha podido cobrar Irene Rosales, pero durante un tiempo parecía que estaba en la órbita de Antena 3, dando una entrevista en Y ahora Sonsoles. En la cadena de Atresmedia hubiera podido dar el salto a colaboradora, además de estar más tranquila, puesto que en sus programas se hace un corazón mucho más amable con los colaboradores.

Con este movimiento vuelve a Telecinco, cadena con la que ha tenido una relación de idas y venidas desde hace años. Tras dejarse ver con GH DÚO y Supervivientes, abandonó Viva la vida por la presión y por intentar centrarse en su faceta como influencer, aunque eso parece que ya no es suficiente para mantener su nueva vida.