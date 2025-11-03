Todo sobre Irene Rosales: su edad, por qué se divorció de Kiko Rivera y su nuevo amor

Irene Rosales ha destacado siempre por ser una mujer muy discreta y tímida, pero su relación y posterior boda con Kiko Rivera provocaron que su vida pasase a estar relacionada con la saga de los Pantoja, la familia por excelencia del mundo del corazón (con permiso de los Jurado-Ortega Cano). Durante años ha tratado de escapar de ese mundo, pero ahora que acaba de anunciar su separación, vuelve a ser protagonista del mundo del corazón, pero esta vez en solitario y sin la necesidad de aparecer junto a su todavía marido (aunque es de esperar sea su ex en un tiempo, cuando firmen el divorcio). Te contamos cómo es esta sevillana, poniendo el foco en su edad, por qué se divorció de Kiko Rivera y su nuevo amor.

Irene Rosales nació en localidad sevillana de Castilleja de la Cuesta, en el seno de una familia completamente ajena al mundo rosa y la televisión. La que más cerca estuvo de los medios fue, precisamente, ella, cuando comenzó a hacer sus pinitos en el mundo de la pasarela e incluso participó en varios certámenes de belleza. En varias entrevistas ha dejado claro que su ilusión hubiera sido la de ser Guardia Civil o incluso dedicarse a la carrera militar, pero nunca llegó.

Nacida en el año 1991, fue en el año 2013 cuando conoció al hijo de Isabel Pantoja gracias a que tenían un amigo en común. En aquel momento él ya había comenzado su carrera como DJ y productor musical gracias a la canción Quítate el top, que se convirtió en una de las canciones del año 2012. Kiko aprovechó esa faceta para intentar enamorarla y llamar su atención, por eso le ofreció incluso ser protagonista de uno de sus videoclips, pero eso no fue suficiente.

Irene tardó un año en caer enamorada, ya que siempre tuvo miedo al mundo de la prensa, por eso comenzó estando en un discreto segundo plano desde que en el año 2014 hicieron oficial su relación. Ella, con su habitual amabilidad, trataba siempre de pasar desapercibida, aunque eso era casi imposible.

Un año después, en 2015, anunciaron dos grandes noticias: Irene estaba embarazada y que se iban a casar. Aquellos fueron grandes años, aunque más tarde se descubriría que Kiko estaba pasando por su peor racha con el mundo de las adicciones, pero eso no impidió que la pareja se consolidase. El mismo día en el que la pequeña Ana, su primera hija en común (segunda para Kiko, que fue padre con Jessica Bueno), era bautizada, Kiko le pidió matrimonio ante toda la familia allí reunida.

La boda se convirtió en uno de los principales acontecimientos del año 2016, siendo una de las últimas veces que la familia al completo aparecía unida antes de que la relación de Isabel con sus hijos explotase.

En 2018 nació Carlota, su segunda hija, de la que decidió separarse con apenas nueve meses para entrar en GH DÚO, el programa que la hizo saltar al mundo de los realities. Tras aquella portada de su boda, Irene había dado un pequeño paso como personaje, pero ahí comenzó su carrera por sí misma. La pareja aceptó debido a los problemas económicos para poder salvar Cantora, por lo que hicieron el esfuerzo, llegando Kiko a ser finalista de la edición y seguro que tuvo el caché más alto.

Desde ese momento, Irene se convirtió en influencer en redes sociales y comenzó a colaborar en programas de televisión. Sus primeros pasos los dio en el desaparecido Viva la vida, teniendo siempre idas y venidas debido a que la televisión no es su medio favorito. Actualmente, de nuevo por rachas, colabora en Fiesta, aunque hará su primera intervención en Antena 3 con Sonsoles Ónega.

Así conoció Irene Rosales a Guillermo, su nuevo amor

En agosto de 2025 se hizo pública su separación de Kiko Rivera después de años de rumores de supuestas infidelidades del DJ y de numerosos problemas de salud. Meses después, una revista destapaba la identidad de su nuevo novio o ilusión, un sevillano completamente anónimo. No era la primera vez que se veían, ya que Guillermo trabaja en la empresa que instaló el césped en la nueva casa de Kiko e Irene, llegando a subir una foto juntos.

Pese a las especulaciones, Rosales asegura que no hubo infidelidad a su todavía marido y padre de sus hijas, dejando claro que todo ocurrió después de su separación.