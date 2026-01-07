Los abogados de Ábalos renuncian a su defensa por impago de los honorarios

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha vuelto a quedarse sin defensa legal. El despacho Chabaneix Abogados Penalistas, que asumió su representación en octubre de 2025, ha notificado este miércoles al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente su renuncia a llevar el caso. La decisión se ha producido por discrepancias económicas con el político, actualmente en prisión provisional.

Fuentes del entorno de Ábalos, consultadas por OKDIARIO, han confirmado que la causa principal de esta ruptura es el impago de los honorarios del despacho por parte del ex dirigente del PSOE. El bufete había fijado un ultimátum que vencía el 31 de diciembre de 2025, pero Ábalos no habría cumplido con sus compromisos financieros.

Desde el despacho se ha decidido no dar más margen al político. La razón es clara: se trata de «política de ese despacho no hacer excepciones con ningún tipo de cliente», según han explicado las mismas fuentes.

La decisión se ha comunicado al ex ministro en la prisión de Soto del Real este mismo miércoles por su letrado Carlos Bautista, quien dirigía la defensa desde el despacho. La notificación al magistrado del Alto Tribunal se ha realizado simultáneamente con la presentación de un escrito de dos páginas consultado por este periódico. En otro documento también ha dejado el caso el procurador del ex ministro, Samuel Martínez de Lecea Baranda.

En el escrito de renuncia de Bautista presentado ante el juez, la defensa ha solicitado que se paralicen los plazos procesales para no causar indefensión al ex ministro. Esta petición busca garantizar que Ábalos tenga tiempo suficiente para encontrar nueva representación legal sin que avance el procedimiento judicial en su contra.

Segunda renuncia consecutiva

No es la primera vez que Ábalos se enfrenta a esta situación. En octubre de 2025, ya rompió con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, quien también renunció a su defensa. En aquel momento, las discrepancias incluían una pérdida mutua de confianza y problemas similares de impago.

A pesar de esta renuncia, es previsible que el ex fiscal Carlos Bautista deba continuar con la representación legal hasta que otro abogado solicite la venia en el Supremo. Esta continuidad resulta necesaria porque el próximo 15 de enero hay una vista programada en la Sala de lo Penal del Supremo.

La vista valorará los recursos tanto de Ábalos como de su ex asesor Koldo García contra la decisión del juez Puente de enviarles a prisión provisional sin fianza el pasado 27 de noviembre de 2024. Ambos permanecen en prisión preventiva desde entonces.

La defensa de ambos se centra en negar todos delitos que se les imputan. Consideran que no hay ninguna organización criminal ni colaboraciones con el empresario arrepentido Víctor de Aldama que ha tirado de la manta.

Defienden que los contratos para la adquisición de mascarillas se llevaron a cabo desde la legalidad total. Además, argumentan que no hubo pagos ilícitos por los mismos, ni se dio trato de favor en el rescate de Air Europa, ni hubo gestiones para lograr una licencia para la operadora de hidrocarburos Villafuel. No hay, a su juicio, ni dádivas ni recompensas por su actuación. Sobre el piso que un socio de Aldama pagaba a la ex pareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, consideran «inverosímil» considerarlo una dádiva.

Este miércoles el magistrado Leopoldo Puente ha rechazado la petición del hasta ahora abogado y fiscal en excedencia. El juez consideró que la complejidad del asunto requiere un tribunal profesional como ocurrirá en la Audiencia Nacional y tumba la petición de un tribunal de jurado popular.

Ahora, con esta nueva renuncia de sus abogados, Ábalos se enfrenta al desafío de encontrar representación legal de cara a la vista del 15 de enero y, sobre todo, al juicio que será en esta primavera de 2026. Una tarea que se antoja más complicada tras dos abandonos consecutivos de sus letrados por motivos económicos. El ex ministro deberá zanjar este escollo financiero si quiere preparar adecuadamente su defensa ante los tribunales.