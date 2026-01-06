Koldo desde Soto del Real: «No tengo problemas con funcionarios y Ábalos en el Senado es un circo»

Koldo García ha vuelto a llamar a la redacción de OKDIARIO, desde la prisión de Soto del Real, para desmentir que ha tenido problemas con los funcionarios que trabajan en la cárcel y para pronunciarse sobre la citación de José Luis Ábalos en el Senado el próximo 8 de enero, la cual tildan de «circo mediático».

OKDIARIO recibió una nueva llamada de Koldo García el pasado jueves 1 de enero. La comunicación duró sólo unos segundos y el que fuera asesor de José Luis Ábalos felicitó el Año Nuevo y prometió que llamaría al día siguiente. Cumplió y el viernes 2 de enero a las 12:15 de la mañana volvió a contactar con este periódico.

El primer punto que quería aclarar eran las informaciones sobre sus supuestos problemas dentro de la prisión: «Desmiento totalmente que a mí me hayan tenido que llamar la atención en ningún momento. El 99% de los funcionarios son gente coherente, con un sentido común y con una profesionalidad indiscutible y haciendo una labor que ya me gustaría a mí a muchos que verles aquí realizando esa labor en la que, a veces, sólo dos personas se ocupan de 80 personas, las cuales están recluidas en este centro por diversos motivos o sin motivos en algunos casos».

Koldo y Ábalos están al tanto de las informaciones que aparecen gracias a la televisión de 24 pulgadas que el ex ministro compró nada más entrar en prisión. Los dos lamentan las filtraciones erróneas que se están haciendo sobre su vida carcelaria y desmienten que hayan tenido discusiones.

«Yo no discuto con Jose para nada, no me he cambiado de celda para nada, no me quejo de él para nada. Lo tengo delante ahora mismo en estos momentos jugando al parchís y yo juego con él. Somos unos compañeros que sabemos que tenemos una situación un poco compleja aquí, estamos totalmente adaptados», asegura Koldo.

Y precisa: «Yo lo conozco hace ya bastantes años para saber que fumaba y que no tengo ningún inconveniente en que fume, aunque yo no sea fumador y haga todos los días deporte. Está todo normalizado y es una situación difícil que hay que llevarlo lo mejor posible, la situación es la que es y no vamos a engañar a nadie que es difícil, estamos injustamente y lo demostraremos a su debido tiempo».

La citación de Ábalos

El Partido Popular ha querido citar a José Luis Ábalos en la Comisión de Investigación del Senado. Leopoldo Puente, el juez instructor de su causa especial, ya ha recibido la petición y tendrá que resolver si procede o no su asistencia a la misma debido a su situación en prisión.

Ábalos ya ha conocido la citación judicial y está esperando que le mande el juez lo que debe hacer. «Yo creo que eso sería una locura, no creo que le permita salir de la prisión para que vaya a una declaración al Senado, que ya ha ido en dos ocasiones», opina Koldo en la conversación con OKDIARIO.

Y prosigue: «Yo creo que sería un poco fuera de lugar y creo que el circo mediático ya está servido, vamos a ver si entra un poco el sentido común y si la Justicia hace las cosas correctamente. El Partido Popular se está pasando un poco».

El entorno de Ábalos también traslada que su citación en el Senado forma parte de un circo mediático y que no es el lugar idóneo para defenderse. También dudan de que el juez instructor vaya a autorizar su traslado desde la cárcel hasta la Cámara Alta.

Las visitas de Koldo y Ábalos

El ex ministro se ha pronunciado sobre la visita de un abogado gallego al cual asegura que no conocía de nada y que le estuvo haciendo preguntas durante media hora.

Este letrado volvió a verle el día 31 de diciembre y Ábalos le dijo que «no le iba a ver bajo ningún concepto» e hizo un escrito a la seguridad de la prisión diciendo que no lo quería volver a ver.

«Tengo a Ábalos a cuatro metros y él dice que no ha dado ninguna entrevista», subraya Koldo García y apostilla que, años después, se demuestra que el ex ministro «no tuvo nada que ver en el rescate de Plus Ultra».