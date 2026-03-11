Quién es Almudena Cañedo, la novia de Leiva: su edad, de dónde es y su profesión

Leiva siempre ha sido un artista muy reservado con su vida privada. El público ha tenido la oportunidad de conocer siempre su lado más profesional, pero lo relacionado con su vida sentimental ha sido un misterio durante años. De hecho, durante el último tiempo, ha sido vinculado con Almudena Cañedo. Ninguno de los dos ha confirmado en ningún momento un posible romance. Y es que, aunque, supuestamente, hicieron un viaje a San Sebastián en mayo de 2023, nunca se confirmó nada. Hasta ahora. Y es que, efectivamente, el corazón del intérprete de Terriblemente cruel ha sido conquistado. Realizamos un repaso por el lado más personal y por el más profesional de Almudena Cañedo.

Su carrera profesional

Durante los últimos días, el nombre de Almudena Cañedo ha acaparado los titulares de los principales medios de comunicación. Y es que, se presentó en la Semana de la Moda de París, posando con el cantante de manera oficial. Por lo tanto, este momento podría considerarse como una confirmación oficial de su romance con Leiva.

Respecto a ella, se sabe que es ilustradora, modelo y empresaria de Madrid. A sus 31 años, es la fundadora de When At Home. Como modelo ha sido imagen de numerosas marcas publicitarias. De hecho, ha sido la imagen de marcas importantes, como es el caso de Loewe. Una carrera profesional que parece que crece a pasos agigantados.

Su lado más personal

En redes sociales, Almudena Cañedo se muestra como una persona muy reservada. De hecho, son pocos los detalles que se saben de su vida privada. En plataformas como Instagram, la joven cuenta con más de 23.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con su trabajo y el arte.

En lo personal, se desconoce si Almudena Cañedo ha tenido amores importantes en el pasado. Actualmente, la empresaria está disfrutando de su relación con Leiva de manera tranquila y lo más alejada posible de los medios de comunicación.