Ni alcohol ni amoniaco: añade esto al agua para limpiar los cristales y aguantarán perfectos esta primavera

Esto que debes añadir al agua para limpiar los cristales te ayudará a que estén perfectas esta primavera. La realidad es que la limpieza de los cristales nos ocupa mucho más tiempo de lo que nos imaginaríamos. Estamos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, con ciertos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Es hora de poner en práctica un sistema de limpieza que puede ser esencial en estos días.

La limpieza de casa es algo que debemos empezar a tener en consideración en unos días en los que necesitamos conseguir que nuestro día a día acabe siendo esencial. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más y que sin duda alguna será lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una novedad que nos permite limpiar los cristales y conseguir que siempre estén en perfectas condiciones. Un buen básico que acabará siendo el que usaremos para limpiar los cristales y que nos hará no pensar en ese alcohol o amoniaco que hasta ahora hemos tenido en mente.

Ni amoniaco ni alcohol

El alcohol es un elemento que se usa para limpiar determinados elementos y que puede acabar siendo lo que nos ayudará a conseguir aquello que queremos, una casa limpia y libre de cualquier elemento que nos impida descubrir la limpieza más absoluta.

Es hora de descubrir lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más. Un producto de limpieza que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede convertirse en la manera de limpiar más allá del amoniaco. Un producto que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Este producto químico puede quedarse a un lado cuando descubrimos lo que nos estará esperando en esta limpieza que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Este truco nos ayudará a conseguir aquello que necesitamos en un tiempo récord.

Pon esto al agua y los cristales te aguantarán limpios mucho más tiempo

Un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más, en especial en estos días en los que cada detalle cuenta. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que podremos conseguir con la ayuda de un producto que hace auténticos milagros en las ventanas.

Los expertos de Climprofesional nos explican en su blog que: «El vinagre de limpieza es el producto estrella para limpiar los cristales. En el caso de no tener en casa vinagre de limpieza puedes utilizar vinagre blanco. El vinagre es un perfecto limpiador y antiséptico que elimina todo tipo de hongos y bacterias de la superficie del cristal. Gracias al olor tan característico, consigue mantener alejados a mosquitos, hormigas u otros insectos, por lo que, es el perfecto aliado de limpieza para la época veraniega.

Se trata de un producto muy útil para las superficies de cristal pero que, usado de forma incorrecta, puede volverse el amigo de manchas y cercos que no desaparecen fácilmente. El vinagre se evapora y se seca muy rápido cuando entra en contacto con el sol, por ello, asegúrate de limpiar cristales en días nublados o a primera hora de la mañana».

Los pasos que debemos seguir son estos:

Añade en una pistola pulverizadora partes iguales de agua y vinagre.

Pulveriza sobre la superficie de cristal que quieras limpiar y con la ayuda de una bayeta de microfibra (no deja rastros ni pelusa) limpia el cristal.

Sécalo con otra bayeta de microfibra seca para evitar dejar surcos

Además nos dan un consejo extra que debemos tener en cuenta: «Añade a la mezcla anterior un poco de bicarbonato y remueve hasta que todo quede integrado. Aplícalo sobre los cristales y deja actuar la mezcla durante 5 minutos. Luego con una bayeta limpia y seca, retira todos los restos de la pulverización, limpiando y escurriendo la bayeta hasta que queden los cristales limpios. Si quieres tener los mejores productos para limpiar cristales en tu almacén o despensa, solo tienes que hacer click y elegir el que mejor se adapte a tu necesidad».

Una manera de crear un repelente natural de lo más efectivo contra algunos insectos que esta primavera harán acto de presencia, además de algunos elementos más que pueden convertirse en un problema. Esas gotas de agua o ese brillo que queremos ver llegar, serán una realidad en esta limpieza que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.