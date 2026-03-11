Botellón masivo en el protegido Baluard del Príncep de Palma con 50 menores identificados por la Policía Local la tarde del pasado 8 de marzo.

La actuación se inició después de que la Base del 092 recibiera el aviso y, a su llegada, las unidades policiales constataron la presencia de aproximadamente un centenar de jóvenes consumiendo alcohol en la vía pública. En concreto, los agentes identificaron a 68 jóvenes, de los cuales 50 eran menores y el resto tenían edades cercanas a los 20 años.

El balance de la intervención se saldó con 66 actas por infracción a la Ordenanza municipal para el fomento de la convivencia cívica (OCIVI) por consumo de bebidas alcohólicas; un acta por menosprecio a los agentes y tres denuncias a usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP) por circular por zona peatonal o sin casco.

El consumo de alcohol por parte de menores de edad en espacios públicos se considera una infracción grave. Estas conductas conllevan sanciones económicas que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros. Se informó a los menores y a sus tutores sobre la posibilidad contemplada en la normativa municipal de condonar la sanción económica por la realización de un curso de concienciación.

La condonación de multas por cursos es una posibilidad desde hace tres años, cuando fue aprobada con los informes favorables por parte de los servicios jurídicos municipales.

Hasta entonces funcionaban desde hacía años un programa de condonación de multas de tráfico, y otro denominado Educa Cívic que se aplicaba a sanciones relacionadas con la ordenanza de limpieza. El nuevo programa destinado a la condonación de sanciones a menores por el consumo de alcohol en la calle se denominó en su momento Educa Cívic Jove.

Para participar en este programa se deben cumplir una serie de requisitos, como que el infractor tenga entre 14 y 17 años y que no tenga otra infracción en otros procedimientos, que el interesado lo solicite voluntariamente en un escrito que se realizará de forma presencial y que el menor infractor reconozca expresamente la autoría de los hechos.

Para obtener la condonación no será suficiente haber asistido a las tres horas de clases teóricas y prácticas que incluye el cursillo, sino que se deberá demostrar que se han superado las materias que se explican mediante la obtención de un certificado.