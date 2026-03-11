Felipe VI y María Corina Machado mantienen un encuentro en Chile durante la investidura de Kast

El Rey Felipe VI ha tenido un encuentro este miércoles con la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en el marco de su visita a Chile con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente de la república, José Antonio Kast. El saludo ha tenido lugar en el Congreso Nacional de Valparaíso, donde ambos se encontraban entre los invitados internacionales que han asistido a la investidura.

Felipe VI, que ha asistido en representación de España, siguiendo así con la tradición que inició ya cuando era Príncipe de Asturias de acudir a las tomas de posesión de los mandatarios iberoamericanos, también se ha reunido con el presidente José Antonio Kast y con el mandatario saliente, Gabriel Boric, tal y como ha informado Zarzuela.

Felipe VI ha estado acompañado por el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, y por la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, ya que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, finalmente no ha viajado junto al monarca como estaba previsto y se ha quedado en Madrid para poder seguir la evolución de la situación en Oriente Próximo.

Asimismo, el Rey aprovechará la presencia en Chile de varios mandatarios iberoamericanos para mantener también encuentros bilaterales. Según ha informado Zarzuela, tiene previsto entrevistarse con el nuevo presidente de Honduras, Nasry Asfura, a cuya toma de posesión a finales de enero no acudió, ya que no se invitó a personalidades extranjeras, así como con el de Ecuador, Daniel Noboa.

Al acto también han asistido numerosas personalidades y representantes de países europeos e hispanoamericanos como los presidentes Javier Milei, Daniel Noboa, Luis Abinader, José Raúl Mulino, Santiago Peña y Yamandú Orsi.