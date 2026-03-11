Vox ve un «insulto» repartir tarjetas sanitarias a inmigrantes ilegales: «España no es el hospital del mundo»

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha criticado este miércoles el real decreto aprobado por el Gobierno de Sánchez que garantiza el acceso a la sanidad pública a personas extranjeras que residen en España en situación ilegal. La formación considera que la medida es un «insulto a los españoles» y tendrá un «efecto llamada» que hará aumentar las listas de espera.

En rueda de prensa, Alonso ha denunciado que la norma elimina «cualquier tipo de traba» para que un inmigrante en situación irregular pueda obtener asistencia sanitaria con cargo al sistema público. Para acceder, bastará con presentar una declaración responsable en la que afirme que no tiene cobertura sanitaria por otra vía y acreditar de forma flexible que reside en España (empadronamiento, certificados u otros documentos).

Para Alonso, esto «tendrá una repercusión directa en las listas de espera» y la situación «va a empeorar». En este sentido, el diputado andaluz ha distinguido entre atender una «urgencia sanitaria» y «empezar a repartir tarjetas sanitarias a todo el que entra en España de manera ilegal», algo que terminará «saturando» la sanidad pública. «España no es el hospital del mundo», ha afirmado el diputado, que ha pedido que se establezcan prioridades en el acceso a los servicios públicos.

El portavoz se ha mostrado convencido de que el real decreto aprobado por el Gobierno supondrá «un efecto llamada» para los inmigrantes y acarreará «consecuencias directas en la prestación de los servicios públicos».

El Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de personas extranjeras sin residencia legal en España, una medida que Santiago Abascal calificó de «crimen» al considerar que supone «abrir las puertas de nuestros hospitales a toda África».

La ministra de Sanidad, Mónica García, calificó al líder de Vox de «señor xenófobo y racista». «Lo que es un crimen es dejar fuera de la asistencia sanitaria a pacientes. Nuestro código deontológico nos impide no tratar a pacientes por su sexo, por su condición, por su origen o por su raza. Lo que es un crimen es lo que está haciendo el ICE en Estados Unidos o lo que está haciendo el señor Netanyahu en Palestina», remató.