Detienen a dos personas por acosar a Ione Belarra por redes sociales

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por amenazar y ciberacosar por redes sociales a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a través de mensajes directos por Instagram.

Las detenciones se han producido en Toledo tras la investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han acabado con el arresto a un hombre de 49 años, con antecedentes penales, y a otro de 30 años, en la provincia de Valencia.

Uno de los investigados habría enviado más de 300 mensajes con contenido intimidatorio, amenazante y vejatorio. Estos mensajes motivaron a la líder de Podemos a denunciar ante las autoridades y la apertura de diligencias para esclarecer su origen. Las diligencias, que las han liderado agentes especializados en ciberamenazas de la Brigada Provincial de Información de Madrid, han permitido identificar a los supuestos autores de los mensajes.

Las conclusiones de la investigación han precipitado las detenciones gracias a la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Toledo y de Valencia, y la Brigada Local de Información de la Comisaría Local de Xirivella.

La izquierda apoya a Belarra

El PSOE y la líder de Más Madrid, Mónica García, han trasladado su apoyo a la secretaria general de Podemos.

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha escrito en X que Belarra recibió mensajes como ‘muerte a todas las rojas’ o ‘el día que te veamos por Madrid te metemos un tiro en la cabeza, feminazi y comunista de mierda’.

García ha denunciado el «acoso político sostenido y programado de las derechas de este país sobre políticas, periodistas y militantes de izquierdas», que tiene «consecuencias graves». «Todo mi apoyo a Belarra y a todas las mujeres acosadas y amenazadas por ejercer la libertad de pensamiento y el escudo frente a los ultras», ha completado la también ministra de Sanidad.

Desde el PSOE también han trasladado su apoyo a la secretaria general de Podemos. «Es insoportable el acoso a mujeres políticas y periodistas», ha escrito la portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, en un mensaje publicado en X.